16 березня Шулявський міст закривається на реконструкцію (схеми об’їзду)



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Проект реконструкції Шулявського шляхопроводу передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини

Рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу буде організовано прилеглими вулицями

У суботу, 16 березня, Шулявський шляхопровід перекриють на реконструкцію. Через це рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями.

Демонтажні роботи розпочнуться уже 17 березня. Спочатку будуть виконувати демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків.

До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Водіїв просять поставитися з розумінням до цієї ситуації та обрати альтернативні маршрути.

Нагадуємо, що громадський транспорт із 16 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу змінить свою роботу.

Як повідомлялося, проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачає будівництво розв'язки у формі неповного листка конюшини - моста з трьома з'їздами.