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    У столичній підземці прибирають автомати для продажу жетонів (фото)

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    У столичній підземці прибирають автомати для продажу жетонів (фото)

    Тепер жетон можна придбати лише в касі

    У столичному метро вже не працюють автомати для продажу жетонів, і їх почали демонтувати. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «До #безжетонів лишилося 155 днів і наша техніка направляється на більш ніж заслужений відпочинок», - йдеться в повідомленні.

    Наразі на автоматах розміщено оголошення «Я старий і більше не працюю. Ви можете придбати жетон у касі».

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    У метрополітені закликають користуватися сучасними засобами оплати і нагадають, що при поповненні картки метро на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн, а після використання поїздок можна повернути картку в касу та отримати заставну вартість.

    Для разової поїздки можна скористатися безконтактною банківською карткою на жовтому турнікеті або придбати картку на 1 поїздку.

    Також у столиці впроваджується система єдиного квитка. Турнікети з відповідними позначеннями уже працюють на всіх станціях. Придбати новий засіб оплати можна на центральних станціях підземки.

    Як повідомлялося, у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

    Електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту Києва з 1 листопада цього року.

    Як повідомлялося, Кyiv smart card діє як у метрополітені, так і в наземному транспорті – автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері.

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