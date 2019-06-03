Туалетам у підземці бути? З 1 вересня вступлять у дію нові будівельні норми щодо метро



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Санвузли мають розміщуватися на вході/виході зі станцій

З 1 вересня цього року при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе.

«Це оптимальне розміщення, яке з технічної точки зору можливо робити у нас і це буде зручно для людей», - зазначив він.

Відповідна норма міститься у оновлених Державних будівельних нормах «Метрополітени», він вступає в дію з 1 вересня.

Санвузли мають обов’язково бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Сьогодні у чинному ДБН «Споруди транспорту. Метрополітени» відсутня норма щодо проектування громадських туалетів для пасажирів. Але у багатьох країнах Європи, зокрема, Франції, Великобританії та Австрії це нормальна практика. Громадські туалети при вході на станціях там є.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення

Нагадаємо, з 1 червня вступили в дію нові державні будівельні норми щодо проектування громадських будівель.