Київрада просить Мінкульт передати римо-католицькій громаді Костел святого Миколая

Передача костелу римо-католицькій громаді дасть змогу зберегти пам'ятку від подальшого руйнування

Київська міська рада звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо підтримки вимоги представників римо-католицької громади в передачі їй Костелу святого Миколая у Києві. Таке рішення було ухвалено 21 жовтня, на пленарному засіданні Київради. Рішення підтримали 83 депутати, повідомляє пресслужба Київради.

У вересні цього року в Костелі святого Миколая у Києві була пожежа, вогонь майже повністю знищив унікальний орган та частково пошкодив внутрішнє оздоблення та вітражі костелу.

«Впродовж майже 30 років віряни зверталися з численними зверненнями щодо повернення костелу парафії римо-католицької церкви. Наразі, через пошкодження будівлі вогнем, парафіяни, віряни, а також духовенство римо-католицької церкви змушені проводити служби просто неба. Віряни не мають доступу і до підвалів костелу, де раніше проходили навчання у недільній школі. Враховуючи стан будівлі та нагальну необхідність у проведенні відновлювальних робіт, представники римо-католицької громади вчергове звертаються з вимогою передати костел парафіянам та релігійній громаді в постійне користування. Це рішення дасть змогу зберегти пам'ятку від подальшого руйнування», – зазначив депутат Київської міської ради, перший заступник голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Григорій Маленко.

Депутат додав, що у 2020 році вже було прийнято рішення про переміщення Національного будинку органної та камерної музики в окреме приміщення до 2023 року, після чого, відповідно, будівлю костелу громада римо-католицької церкви змогла б повноцінно використовувати для богослужінь, проте наразі орган знищений, релігійна громада переживає, що цей процес може затягнутись.

«Для забезпечення збереження пам'ятки – Костелу святого Миколая у Києві – від подальшого руйнування та забезпечення повноцінного використання будівлі для богослужінь костел необхідно передати у постійне користування римо-католицькій громаді», – наголосив Маленко.

Як відомо, 3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту.

Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про підготовку передачі костелу святого Миколая римо-католицькій громаді.