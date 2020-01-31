Суд арештував 19 га землі Києва, що оформлені на оточення Деркача



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд наклав арешт на три земельні ділянки

Глова Обухівської РДА за погодженням із в.о. начальника управління Держкомзему в Обухівському районі незаконно передав у власність 23 громадянам ділянки загальною площею 42 га

Печерський районний суд Києва наклав арешт на три земельні ділянки загальною площею 19,28 га, що оформлені на людей з оточення позафракційного народного депутата Андрія Деркача. Про це свідчать ухвали суду від 23 січня.

Арешт накладено у межах кримінального провадження, яке розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Слідство встановило, що 8 лютого 2010 року голова Обухівської РДА за погодженням із в.о. начальника управління Держкомзему в Обухівському районі незаконно передав у власність 23 громадянам ділянки загальною площею 42 га для ведення особистого сільського господарства.

У ході перевірки інспекторами обласного Держгеокадастру у вересні 2019 року встановлено, що відведення ділянок відбулося з порушенням законодавства. Більше того, ці ділянки, відведення яких погоджувалося управлінням Держкомзему в Обухівському районі, розташовані поза межами Обухівського району на території міста Києва, а тому їх відведення у власність неуповноваженою особою є незаконним.

Таким чином, службові особи Обухівської РДА, управління Держкомзему в Обухівському районі за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використали владу всупереч інтересам служби з метою передачі у власність третіх осіб земельних ділянок територіальної громади міста Києва вартістю майже 800 тис. грн, чим заподіяно державним інтересам тяжких наслідків.

Відомо, що ділянки у подальшому було змінено і передано у власність інших осіб. Зокрема, власником ділянок 9,84 га і 1,97 га став Антон Сімоненко, 7,48 га – Юрій Берко. Саме на ці ділянки наклав арешт суд.

Суд заборонив власникам цих ділянок до завершення досудового розслідування та судового розгляду розпоряджатися ними у будь-який спосіб (зміна права власності, перереєстрація, поділ, виділ, тощо).

Водночас суд заборонив будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов’язані із проведенням державної реєстрації права власності на ці ділянки.

Нагадаємо, загалом із 42 га було утворено 13 ділянок, які оформили на 4 осіб: вже згаданих Антона Сімоненка та Юрія Берка, а також Олену Миронюк і Віру Петрук.

Антон Сімоненко був помічником народного депутата Андрія Деркача в останніх трьох скликаннях парламенту. Його батько Олександр Сімоненко також був помічником Деркача з перервами, починаючи з 2002 року і до 2019 р.

Юрій Берко має спільний бізнес з дружиною Деркача Оксаною Тереховою. Вони разом з експомічником Деркача Дмитром Ковальчуком є співзасновниками ТОВ «Валентин плюс». Берко також є співзасновником ТОВ «Альфа-Медика» разом з Ігорем Герасимчуком, що є засновником фірми «Альфа Медика» (без дефісу) – це приватна клініка, що багато років працює у приміщеннях Інституту серця, який очолює Борис Тодуров. Деркач у 2016-му лобіював призначення Тодурова на крісло очільника МОЗу.

Джерело: Наші гроші