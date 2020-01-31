  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд арештував 19 га землі Києва, що оформлені на оточення Деркача

    • Розсилка
    Суд наклав арешт на три земельні ділянки&nbsp; - Суд арештував 19 га землі Києва, що оформлені на оточення Деркача
    Суд наклав арешт на три земельні ділянки 

    Глова Обухівської РДА за погодженням із в.о. начальника управління Держкомзему в Обухівському районі незаконно передав у власність 23 громадянам ділянки загальною площею 42 га

    Печерський районний суд Києва наклав арешт на три земельні ділянки загальною площею 19,28 га, що оформлені на людей з оточення позафракційного народного депутата Андрія Деркача. Про це свідчать ухвали суду від 23 січня.

    Арешт накладено у межах кримінального провадження, яке розслідує Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у Києві, за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

    Слідство встановило, що 8 лютого 2010 року голова Обухівської РДА за погодженням із в.о. начальника управління Держкомзему в Обухівському районі незаконно передав у власність 23 громадянам ділянки загальною площею 42 га для ведення особистого сільського господарства.

    У ході перевірки інспекторами обласного Держгеокадастру у вересні 2019 року встановлено, що відведення ділянок відбулося з порушенням законодавства. Більше того, ці ділянки, відведення яких погоджувалося управлінням Держкомзему в Обухівському районі, розташовані поза межами Обухівського району на території міста Києва, а тому їх відведення у власність неуповноваженою особою є незаконним.

    Таким чином, службові особи Обухівської РДА, управління Держкомзему в Обухівському районі за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використали владу всупереч інтересам служби з метою передачі у власність третіх осіб земельних ділянок територіальної громади міста Києва вартістю майже 800 тис. грн, чим заподіяно державним інтересам тяжких наслідків.

    Відомо, що ділянки у подальшому було змінено і передано у власність інших осіб. Зокрема, власником ділянок 9,84 га і 1,97 га став Антон Сімоненко, 7,48 га – Юрій Берко. Саме на ці ділянки наклав арешт суд.

    Суд заборонив власникам цих ділянок до завершення досудового розслідування та судового розгляду розпоряджатися ними у будь-який спосіб (зміна права власності, перереєстрація, поділ, виділ, тощо).

    Водночас суд заборонив будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов’язані із проведенням державної реєстрації права власності на ці ділянки.

    Нагадаємо, загалом із 42 га було утворено 13 ділянок, які оформили на 4 осіб: вже згаданих Антона Сімоненка та Юрія Берка, а також Олену Миронюк і Віру Петрук.

    Антон Сімоненко був помічником народного депутата Андрія Деркача в останніх трьох скликаннях парламенту. Його батько Олександр Сімоненко також був помічником Деркача з перервами, починаючи з 2002 року і до 2019 р.

    Юрій Берко має спільний бізнес з дружиною Деркача Оксаною Тереховою. Вони разом з експомічником Деркача Дмитром Ковальчуком є співзасновниками ТОВ «Валентин плюс». Берко також є співзасновником ТОВ «Альфа-Медика» разом з Ігорем Герасимчуком, що є засновником фірми «Альфа Медика» (без дефісу) – це приватна клініка, що багато років працює у приміщеннях Інституту серця, який очолює Борис Тодуров. Деркач у 2016-му лобіював призначення Тодурова на крісло очільника МОЗу.

    Джерело: Наші гроші

    Київ суд депутат земля Державне бюро розслідувань Андрій Деркач
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ