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Супермаркети, адмінбудівля та школа: Україною покотилася нова хвиля мінувань

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Супермаркети, адмінбудівля та школа: Україною покотилася нова хвиля мінувань
фото ілюстративне

Із магазину біля станції метро «Почайна» евакуюють відвідувачів та персонал

У столиці та деяких інших містах України сьогодні, 3 січня, почалася хвиля «мінувань». На даний момент у супермаркетах мережі «Метро» на Петрівці та на Теремках виводять персонал та відвідувачів на вулицю. Про це повідомляють в соціальних мережах кияни.

Люди пишуть, що з магазину біля станції метро «Почайна» евакуюють відвідувачів та персонал. Теж саме спостерігають і в супермаркеті на Теремках та на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці. «Так, ми отримали повідомлення про «мінування» ряду магазинів. Вибухотехніки вже виїхали відпрацьовувати ці об’єкти», – повідомили в поліції Києва.

Так само й у Чернівцях надійшло повідомлення від аноніма про замінування супермаркета «Метро». Наразі вибухотехнічна служба уже встигла завершити обстеження території супермаркета. Вибухівку прогнозовано не знайшли, роботу закладу торгівлі було відновлено.

Також у Рівному невідома особа повідомила про замінування шкіл, торгових центрів та будівлі обласної військової адміністрації. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

«Фейкові замінування продовжуються. Цього разу прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, зокрема, і в Рівненській ОДА. Ворог вкотре нагнітає паніку», - повідомив він.

На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі.

Дехто з киян припустив, що замінували і станції метро, але це не відповідає дійсності – станції столичного метро працюють у звичному режимі.

Як повідомлялося, 2 січня надійшло повідомлення про мінування Львівської Ратуші. Звідти спеціальні служби терміново евакуйовули людей.

Нагадаємо, триває 314-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області.

Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

Теги: Чернівці Рівне Київ ворог кияни замінування метро

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