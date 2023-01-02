Із Львівської ратуші терміново евакуйовують людей – Садовий
Садовий: «Надійшло повідомлення про замінування будівлі»
У Львові заміновано будівлю Львівської Ратуші. Звідти спеціальні служби терміново евакуйовують людей. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
«Надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію», – написав мер міста.
Жодних подробиць про подію поки немає.
Нагадаємо, вранці 2 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Під Голоском, 17. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі у Львові рятувальники евакуювали 47 людей, з них – п'ятеро дітей. О 6:36 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 17 кв.м, вікно, пошкоджено стіни та стелю на площі 100 кв.м.
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