Із Львівської ратуші терміново евакуйовують людей – Садовий

Садовий: «Надійшло повідомлення про замінування будівлі»

У Львові заміновано будівлю Львівської Ратуші. Звідти спеціальні служби терміново евакуйовують людей. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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«Надійшло повідомлення про замінування будівлі Львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію», – написав мер міста.

Жодних подробиць про подію поки немає.

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Нагадаємо, вранці 2 січня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Під Голоском, 17. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі у Львові рятувальники евакуювали 47 людей, з них – п'ятеро дітей. О 6:36 пожежу ліквідували. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 17 кв.м, вікно, пошкоджено стіни та стелю на площі 100 кв.м.