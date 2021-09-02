«Київтеплоенерго» позивається до «Укргазвидобування». Під судом пройшов мітинг

Учасники мітингу обговорювали ризики нового опалювального сезону

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» позивається до АТ «Укргазвидобування» з вимогою укласти прямий договір купівлі-продажу українського газу. Сьогодні під будівлею Господарського суду столиці, де мало пройти засідання, відбувся мітинг профспілки «Київтеплоенерго». Про повідомляє телеканал «Київ».

Учасники мітингу обговорювали кілька проблем: зростання вартості газу, умови закупівлі та ризики нового опалювального сезону.

«Зараз нас змушують купляти газ у «Нафтогаз Трейдинга», а там ціна на сьогоднішній день цього газу, вона вища, ніж була задекларована раніше, і за ту, що була вкладена в тариф за теплову енергію. Як відомо, основна складова тарифу за теплову енергію – це складова вартості палива, нашого газу, близько 80%. У разі, якшо нам доводиться закупляти газ по більшій ціні, це може призвести до збільшення тарифів за теплову енергію» – повідомив Олександр Пилипишин, представник «Київтеплоенерго».

Наступне слухання по справі відбудеться 16 вересня.

Нагадаємо, Господарський суд міста Києва задовольнив позов комунального підприємства «Київтеплоенерго» до державного «Укренерго» про стягнення 76 млн грн заборгованості за куплену в електричну енергію з метою врегулювання небалансів.