Тарифи на проїзд. «Євросолідарність» вимагає розрахунків і пільг для киян

«Європейська солідарність» підтримує пропозицію про відтермінування зростання вартості проїзду

Кияни вже третю добу обговорюють підвищення тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті. Депутат від «Європейської солідарності» у Київраді Вадим Сторожук підкреслює – попри те, що Київ збирає найбільші ПДФО та акцизний податок, столичний бюджет отримує найменший відсоток нарахувань серед інших міст, оскільки на Банковій вирішують, які міста отримують більше доходів, а які – менше. Про це повідомляється на сторінці «Європейської солідарності» у Facebook.

«Ці кошти киян забирає держава. Зовсім недавно ми це пройшли з тарифами на газ та опалення. Держава уклала меморандум з містами і пообіцяла фінансовий ресурс для стримання тарифів та опалення на цей сезон. Цей меморандум стосується всієї України, але не Києва зокрема. Столиця змушена вирішувати проблему, створену державою, самостійно», – нагадує депутат.

«Те ж саме ми зараз спостерігаємо з тарифами на проїзд. Держава не компенсує проїзд пільговиків сама, і водночас забирає кошти у Києва. При цьому Зе-влада живе в столиці, користується всією інфраструктурою, перевагами столиці. А кияни платять за це своїми податками. Ми усі скидаємося своїми коштами, щоб Зе-влада гарною дорогою доїхала на броньованому велосипеді до себе в офіс на державну дачу. А киян при цьому хочуть порівняти до гостей. Якщо держава не здатна забезпечити людям європейські зарплати, це не означає, що ми повинні позбавити їх можливості пересуватися містом», – зазначив Сторожук.

Він наголосив, що «Європейська солідарність» підтримує пропозицію про відтермінування зростання вартості проїзду. Але разом з тим фракція вважає, що питання з тарифами на проїзд повинне бути чітко врегульоване. «Необхідно, аби всі кияни мали можливість отримувати знижку на проїзд, а не прирівнювалися до гостей та відвідувачів столиці. Зокрема, перед тим, як вводити нові тарифи, необхідно забезпечити усіх столичних мешканців «Карткою киянина», за якою будуть надаватися знижки», – розповів Сторожук про пропозиції «Європейської солідарності».

У фракції також вважають, що потрібно більш виважено підійти і до питання формування ціни на студентські проїзні квитки. Адже не може вартість проїзного квитка для студентів бути вищою, ніж середня вузівська стипендія.

«Окрім того, необхідно публічно оприлюднити розрахунки тарифів на проїзд, щоб кожен міг переглянути калькуляцію і зрозуміти, що квиток із 10 до 20 гривень – це обґрунтована ціна, – сказав Сторожук. – Ще важливо, які якісні зміни в роботі транспорту побачать саме пасажири. Вони платять кошти і хочуть розуміти, за що саме, хочуть отримувати якісні послуги».

«Європейська солідарність» в Київраді пропонує також заслухати першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника щодо зростання цін на проїзд у громадському транспорті.

Раніше повідомлялося, що в Києві підвищиться вартість проїзду у комунальному громадському транспорті. Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

Через різке подорожчання проїзду в Києві Рада готує аудит, а регулятор лякає судом.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко запевнив, що питання перегляду тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону розглядатися не буде.

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