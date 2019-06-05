У Вінниці повідомили про замінування педагогічного університету
Повідомлення про мінування надійшло електронну скриньку навчального закладу
Сьогодні, 5 червня, близько 10:30 надійшло повідомлення про замінування Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. З приміщень евакуювали людей.
Як повідомили у відділі комунікації Національної поліції Вінниччини, на електронну скриньку навчального закладу надійшов лист-попередження. На місце виїхали вибухотехніки та рятувальники, які перевірять будівлі ВУЗу.
10:57 - До поліції надійшло повідомлення про замінування Вінницького національного технічного університету.
11:30 - З'явилась інформація про мінування Вінницького національного медичного університету.
Нагадаємо, подібні випадки набули системного характеру. Хвилі фейкових мінувань ставалися 11 травня, 24 травня, 29 травня та 3 червня.
Джерело: Vinbazar