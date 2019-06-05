  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці повідомили про замінування педагогічного університету

    • Розсилка
    У Вінниці повідомили про замінування педагогічного університету

    Повідомлення про мінування надійшло електронну скриньку навчального закладу

    Сьогодні, 5 червня, близько 10:30 надійшло повідомлення про замінування Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. З приміщень евакуювали людей. 

    Як повідомили у відділі комунікації Національної поліції Вінниччини, на електронну скриньку навчального закладу надійшов лист-попередження. На місце виїхали вибухотехніки та рятувальники, які перевірять будівлі ВУЗу. 

    10:57 - До поліції надійшло повідомлення про замінування Вінницького національного технічного університету.

    11:30 - З'явилась інформація про мінування Вінницького національного медичного університету.

    Нагадаємо, подібні випадки набули системного характеру. Хвилі фейкових мінувань ставалися 11 травня, 24 травня, 29 травня та 3 червня. 

    Джерело: Vinbazar

    Читайте також
    Вінниця замінування рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ