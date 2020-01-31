Тепер у столичних Центрах надання адмінпослуг можна зареєструвати навіть трактор



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ЦНАПи надаватимуть послуги з реєстрації усіх наземних транспортних засобів

Із 3 лютого у столичних Центрах надання адміністративних послуг можна буде зареєструвати усі наземні транспортні засоби. Останнім кроком для цього стало підписання відповідного протоколу про надання адміністративних послуг Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві через Центри надання адміністративних послуг Києва. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Тепер у ЦНАПах можна зареєструвати усі транспортні засоби, окрім водних та повітряних. Ми неодноразово заявляли про те, що готові максимально розширювати спектр адміністративних послуг, які можна отримати через ЦНАПи. І ми це робимо! Шукаємо способи взаємодії з різними суб’єктами надання адміністративних послуг місцевого та державного рівнів. Ми постійно працюємо над тим, аби кожен хто звернувся до ЦНАПу, отримав послугу максимально швидко та якісно», – підкреслив Поворозник.

Відтепер у всіх ЦНАПах Києва можна отримати послуги з реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Нагадаємо, з 1 листопада 2018 року у столичних ЦНАПах можна зареєструвати авто, отримати дублікат посвідчення водія чи обміняти його (без складання іспитів).