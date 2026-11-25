У Києві ввечері 25 листопада через нестачу напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух трамваїв на кількох ділянках міської транспортної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київпастранс.

Зокрема, рух електротранспорту зупинили на таких ділянках:

вулиця Празька;

вулиця Гната Хоткевича;

проспект Леоніда Каденюка.

Пасажирів закликали враховувати зміни в роботі громадського транспорту під час планування поїздок столицею. Терміни відновлення трамвайного сполучення на зазначених ділянках не уточнили.

Нагадаємо, 23 листопада у Києві через відсутність напруги в контактній мережі затримувався рух трамваїв №№ 14, 15 та 18 на проспекті Берестейському. Крім того, через відсутність електропостачання тимчасово призупинили роботу столичного фунікулера.

Також 20 листопада через проблеми в енергосистемі тимчасово припинили курсувати тролейбуси в окремих частинах Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів Києва.