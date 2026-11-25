Київ частково залишився без трамвайного сполучення через нестачу напруги
Транспортні обмеження охопили одразу три ділянки на лівому березі столиці
У Києві ввечері 25 листопада через нестачу напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух трамваїв на кількох ділянках міської транспортної мережі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київпастранс.
Зокрема, рух електротранспорту зупинили на таких ділянках:
- вулиця Празька;
- вулиця Гната Хоткевича;
- проспект Леоніда Каденюка.
Пасажирів закликали враховувати зміни в роботі громадського транспорту під час планування поїздок столицею. Терміни відновлення трамвайного сполучення на зазначених ділянках не уточнили.
Нагадаємо, 23 листопада у Києві через відсутність напруги в контактній мережі затримувався рух трамваїв №№ 14, 15 та 18 на проспекті Берестейському. Крім того, через відсутність електропостачання тимчасово призупинили роботу столичного фунікулера.
Також 20 листопада через проблеми в енергосистемі тимчасово припинили курсувати тролейбуси в окремих частинах Печерського, Солом’янського та Голосіївського районів Києва.
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