Служба безпеки України заявила про ліквідацію масштабної схеми нелегального імпорту продовольчих товарів до РФ, яку організували посадовці групи компаній з Київщини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Організатором схеми у відомстві називають засновника компанії з виробництва дієтичних харчових продуктів із Київської області. Серед підозрюваних його спільників – комерційний та фінансовий директор підприємства, головний бухгалтер, а також особа, яка керувала філією у Росії.

За матеріалами справи, серед замовників харчів були підрозділи Міністерства оборони, органів державної виконавчої влади, зокрема ФСБ РФ.

«Відповідну продукцію окупанти видавали особовому складу на польових кухнях прикордонних застав та військових полігонах. Крім цього, продтовари надходили до пунктів базування підрозділів ФСБ та армії РФ у тимчасово окупованих регіонах України, зокрема на передовій», – йдеться у повідомленні.

Як стверджують у СБУ, продукцію постачали російським замовникам через треті країни, зокрема на Близькому Сході. Звідти імпорт надходив до російської філії компанії, яка напряму співпрацює з ФСБ та російським Міноборони.

«Таким чином зловмисники активно фінансували збройну агресію РФ у вигляді сплати податків до держбюджету Росії», – йдеться у повідомленні.

Як підрахували слідчі, від початку повномасштабної війни афілійовані заводи ділків у Москві та Краснодарі перерахували до бюджету РФ понад 19 млн рублів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, дії керівника російської філії компанії також кваліфіковано як пособництво державі-агресору.

«Оскільки він перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності», – поінформували у СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила мережу підпільних кол-центрів у Хмельницькому. Учасники організованої групи телефонували іноземцям, видавали себе за представників державних установ і правоохоронних органів та виманювали їхні заощадження.