У Києві на Софійській площі у п'ятницю 27 листопада почнуть встановлювати новорічної ялинки. Долучитися до монтажних робіт можуть усі охочі. Про це розповів президент компанії Folk Ukraine, яка організовує новорічні заходи в столиці, Ігор Добруцький, інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

За словами Добруцького, монтаж конструкції триватиме три дні, а прикрасити ялинку планують до 5 грудня. Допомогти зібрати близько 3 тисяч хвойних гілок запрошують усіх охочих.

«Волонтерів, я думаю, буде щонайменше 500. 27-го ми чекаємо всіх, але не раніше 12:30–13:00», – зазначив Ігор Добруцький.

Заввишки дерево буде 18 метрів. Концепція оздоблення «Світло всередині». Декор, каже організатор, буде стриманий, проте деталей поки не розкрив.

Засвітять ялинку 6 грудня, на День святого Миколая. Додаткових локацій і фотозон поруч із ялинкою не планують. Працюватиме лише одна ятка, де можна буде придбати гарячі напої.

Через складну ситуацію в енергосистемі ялинка працюватиме автономно. Гірлянди, як і торік, світитимуть до 22:00.

«У нас є свій генератор і свої акумулятори, які живитимуть ялинку. Вона споживає небагато – 5–7 кВт», – пояснив Добруцький.

Як і протягом останніх 13 років, цьогоріч головну ялинку країни встановлять у Києві коштом меценатів.

Нагадаємо, з 5 до 31 грудня у столиці традиційно триватимуть сезонні ярмарки з продажу натуральних хвойних дерев і новорічних прикрас. За даними КМДА, цьогоріч планують облаштувати сезонні ярмарки за понад 140 адресами в усіх 10 районах міста.

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