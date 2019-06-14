У судовій тяганині навколо будівництва у парку «Голосіївський» поставлено крапку



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Суд постановив звільнити урочище Бичко від незаконно розміщених споруд

Суд зобов’язав припинити будівельні роботи в урочищі Бичок

За апеляційною скаргою прокуратури Києва постановою Північного апеляційного господарського суду скасовано рішення суду першої інстанції та задоволено позов прокурора щодо припинення будівельних робіт в урочищі Бичок на території Національного природного парку «Голосіївський» та звільнення його від незаконно розміщених споруд. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, Київрада у 2010 році уклала з ТОВ «Авеста-Буд» договір оренди земельної ділянки площею понад 2,5 га та вартістю понад 62 млн грн, розташованої на території урочища Бичок, для будівництва офісного комплексу з готелями, закладами громадського харчування, приміщеннями торговельно-розважального призначення і паркінгами, салонів з продажу автомобілів тощо.

Разом з тим, вказана територія є частиною Національного природного парку «Голосіївський», утвореного указом Президента України від 27.08.2007, де законом заборонена будь-яка діяльність, яка негативно впливає або може негативно впливати на стан природних об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням.

Попри це, товариством на території національного парку було розпочато роботи з будівництва автосалону з комплексом АЗК та здійснено вирубку особливо цінних порід дерев.

Прокуратура Києва в судовому порядку вимагала припинити забудову природно-заповідного фонду. Проте Господарським судом Києва у задоволенні позову прокурора було відмовлено.

Продовжуючи відстоювати свою правову позицію, прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному порядку.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокурора, скасував незаконне рішення суду першої інстанції та зобов’язав відповідачів у справі усунути перешкоди в управлінні парком, припинити будівельні роботи та звільнити земельну ділянку від незаконно розміщених споруд.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року цей же суд скасував рішення Київради, яке дозволяло здавати в оренду дану земельну ділянку ТОВ «Авеста-Буд» під будівництво офісних комплексів із готелями, а в подальшому визнав незаконним і сам договір оренди.