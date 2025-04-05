Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня

Київський національний академічний театр оперети запрошує 8 квітня на прем’єру вистави «Варіації»

Протягом тижня, з 7 до 13 квітня, у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві культурні програми. Зокрема, у музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва 8 квітня відбудеться відкриття виставки французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент культури КМДА.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 7 до 13 квітня.

Зміст

Музеї

до 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

8 квітня – відкриття виставки французької фотохудожниці Фанні Лешевальє «In memoriam. Реальність крізь мистецтво». Виставка триватиме до 20 квітня;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;

12 квітня – музейне заняття «Всесвіт Любові» за творчістю мисткині Любові Панченко з майстер-класом з аплікації з фетру (для дітей 7–9 років);

12 квітня – майстер-клас зі створення писанок за орнаментами Любові Панченко від художниці Богдани Пислар;

13 квітня – лекція Мирослава Мельника «Принципи творчості і критерії успіху радянських художників-модельєрів;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

11–13 квітня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 квітня – виставка Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

12 квітня – «Весняні ігри та забави»: майстер-клас за працями Марка Грушевського та його послідовників (із циклу «Баран-баран-буц»);

13 квітня – «Кавові історії Грушевських» – імпреза в салоні Дому Грушевських;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

11 квітня – концерт артистів Національної філармонії України;

до 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

до 30 квітня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 квітня – виставка «Українські обличчя зони»;

до 30 квітня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня».

до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

12 квітня – фототур парком Партизанської слави «Подорож перед об’єктивом»;

13 квітня – музейне заняття «Офіс минулого століття»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад».

до 15 квітня – виставка «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект» (до святкування 17-ї річниці від дня Музею Шолом-Алейхема);

до 16 квітня – відкриття виставки до 16-річчя Музею Шолом-Алейхема «Від Шолом-Алейхема до нейромережі: таємниці класики в новому вимірі»;

протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

до 30 квітня – виставка Tempo Primo;

10 квітня – концерт учнів школи мистецтв ім. М. І. Вериківського.

3–30 квітня – фондова виставка «Кохана, люба і дружина й друг»;

4, 5 квітня – концерти Національної філармонії України;

6–15 квітня – виставка Тетяни Дубової;

до 19 квітня – великодня майстерня;

до 20 квітня – фондова виставка «А вдалині мов акварелі...».

6–18 квітня – персональна виставка живопису Андрія Клішина.

до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;

12 квітня – майстер-клас «Великодня писанка» від майстрині Зої Сташук;

до 13 квітня – «Марія Примаченко. Невідоме». Твори 1930–1940-х рр. із колекції музею та перша віртуальна галерея творів художниці;

до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;

о 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Із колекції НМДМУ.

до 14 квітня – персональна виставка живопису Наталії Калінчук;

до 20 квітня – персональна виставка живопису і текстилю Галини Дигас «Контрасти»;

12 квітня – лекція к.і.н. В.О. Панченка «Історія Русів» – таємниці і факти з останнього козацького літопису;

13 квітня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;

протягом квітня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

до 14 квітня – виставка «Сергій Параджанов. Автентика свободи»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром».

7–19 квітня – колективна художня виставка «Художники Борисполя презентують»;

до 9 квітня – персональна художня виставка «Амоніти: несподіваний ракурс» відомої української художниці та дизайнерки, членкині Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» Ольги Шинкаренко;

13–25 квітня – перша підсумкова виставка «Традиції, що оберігають» артпроєкту «Мозаїка спадщини України».

12 квітня – сольний концерт Софії Степанець (фортепіано, вокал). У програмі: твори українських і світових композиторів та авторські твори;

12 квітня – концерт учнів фортепіанного відділу КДШМ № 1. У програмі: твори українських та європейських композиторів.

до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;

до 12 квітня – майстер-класи «Майстерня писанкарства»;

10 квітня – великодня майстерня: катані свічки з воску з Анастасією Панковою;

до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;

упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;

упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

до 13 квітня – виставка «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

протягом тижня – виставка-відзначення до Дня Гідності та Свободи;

протягом тижня – виставка-відзначення видань про голодомори в Україні 1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1947 р. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів;

упродовж місяця – виставка «Всесвіття. Сергій Гречанок». Живопис, графіка, колаж;

упродовж місяця – програма «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 квітня – до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць – фотовиставка польського фотохудожника Радослава Тафлінського «Жінки. Фортеці. Перемоги»;

13 квітня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів»;

щопонеділка та щочетверга – арттерапевтичні заняття для військових, які перебувають на лікуванні в ЦВКГ.

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

8 квітня – «Королева детективів»;

12 квітня – «Ніч з Казанова».

8, 12 квітня – «Лисенкова Шевченкіана», тематична екскурсія;

до 8 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка «Тарас Денисенко. Портрет митця» (з архіву родини);

13 квітня – мандрівка за лаштунки з чаюванням «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 30 квітня – до Міжнародного дня театру в межах проєкту «Я обираю березіль» виставка ескізів театральних костюмів Люди Ковальчук;

9 квітня – концерт Soirée Поліни Віардо. НФУ;

13 квітня – концерт DIVA, присвята Марії Каллас. НФУ;

щовівторка та щосереди – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

9 квітня – арттерапія з пластинографії (Домовичок, Великодній кролик);

11 квітня – «Троянди й виноград». Літературні зустрічі. Ксенія Гайворонська;

12 квітня – «Релігійна полеміка в Україні у 20-х рр. ХХ ст.» Презентацію веде докторка історичних наук І. М. Преловська;

12 квітня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

8 квітня – 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби;

8 квітня – відкриття виставки скульптур «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;

12 квітня – концерт творів Антоніо Вівальді від Національної філармонії України;

до 13 квітня – виставка «Весна священна» Тетяни Русецької;

до 20 квітня – виставка «Олексій Шовкуненко. Херсон-Київ»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті.

5 квітня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

до 30 квітня – оглядові екскурсії музеєм.

13 квітня – концерт «Євген Громов у Музеї Ханенків. Via Crucis «Чотирнадцять зупинок на Хресному шляху» Ференца Ліста;

протягом місяця – фотовиставка «Відвага нації»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія музеєм. Розповідає Олександр Жук;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

7 квітня – «Безбар’єрність у закладах культури та освіти». Методична консультація від спеціалістів КМЦНТКД;

8 квітня – «Київські адреси народної творчості Києва». «Клуб трамвайників». Клуб дослідників від Михайла Кальницького;

9 квітня – «Статус. Методично-практична консультація з питань атестації народних (аматорських) колективів (студій);

10 квітня – методична консультація «Організація концертів народних (аматорських) колективів»;

11 квітня – методична консультація з організації фестивалів народного мистецтва.

12, 13 квітня – вініловий доробок української музики. Народна музика у виконанні професійних колективів.

12, 13 квітня – майстер-клас зі створення та організації «Паперового театру».

7–12 квітня – виставка одного експоната до 155-річчя з дня народження Євгена Патона. Оригінал креслення – дипломний проєкт Максима Срібного (1926 р.) з автографом Євгена Патона;

7–12 квітня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел: (044) 204-85-17;

9 квітня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь»;

10 квітня – відкриття двох науково-історичних виставок «Угорські винахідники» та «Угорські нобелівські лауреати» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

10 квітня – лекція Ноемі Шалі «Казка музею повсякденності», з історії розвитку угорського «Музею торгівлі та туризму». За підтримки Посольства Угорщини в Україні та Асоціації українських музеїв;

12 квітня – родинна субота: дитячі майстер-класи та оглядові екскурсії (за реєстрацією).

Театри

8 квітня – вистава «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;

9 квітня – вистава «Сімейний альбом / Album di Famiglia». Трагікомедія про вареники та 90-ті;

10 квітня – вистава «Ha*l*t». За реальними подіями та трагедією Шекспіра;

11 квітня – вистава «37 листівок». Драмеді;

12 квітня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;

12 квітня – вистава «Хлібне перемирʼя». Сміятись/плакати/розуміти;

13 квітня – вистава «Поїхати не можна залишитися»;

13 квітня – вистава «Отелло». Залізне море.

12 квітня – вистава «Звідки беруться діти»;

13 квітня – вистава «Білосніжка».

Дитячий простір «У світі казок»:

9 квітня – вистава «Коза-дереза»;

12 квітня – вистава «Про вередливу гусеницю та закоханого черв’яка».

8 квітня – прем’єра вистави «Варіації»;

9 квітня – вистава «Доріан Грей»;

10 квітня – вистава «Летюча миша»;

11 квітня – вистава «Сімейка Аддамсів»;

12 квітня – вистава «Бал»;

13 квітня – вистава «Цілуй мене, Кет!».

11 квітня – комічна опера на дві дії «Фальстаф»;

12 квітня – комічна опера на одну дію «Шлюбний вексель, або Щастя на добу»;

13 квітня – мюзикл на дві дії «Жив собі пес...».

8, 9 квітня – спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша і Київського академічного театру «Колесо» – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

10, 13 квітня – детектив «Мишоловка»;

11, 12 квітня – лірична комедія «Ніч кохання»;

12, 13 квітня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

Київський академічний театр на Печерську:

8 квітня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих;

9 квітня – «Наталка Полтавка.doc», етноутопія;

10 квітня – «Гамлет», трагедія;

11 квітня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

12 квітня – «Камінний господар», романтична легенда;

13 квітня – «Соломія», сторінки життя Соломії Крушельницької (за спогадами її сучасників).

10 квітня – вистава «Кіт у чоботях»;

11 квітня – вистава «Блогери в театрі»;

12 квітня – вистава «Троє поросят»;

12 квітня – вистава «Енеїда»;

13 квітня – вистава «Чарівник країни Оз».

Бібліотеки

до 7 квітня – виставка одного жанру «Поетичне відлуння війни» – до Всесвітнього дня поезії;

7 квітня – перегляди фільмів мовою оригіналу. «Відкриваємо світ анімації»;

7 квітня – мовний клуб НУМО;

9 квітня – вечір «На честь Сержа Лифаря»;

до 12 квітня – «Цікаві таємниці книжкової полиці», книжкова виставка;

до 12 квітня – книжкова полиця «Мораль та віра в творах Еріка-Емманюеля Шмітта» – до 65-річчя від дня народження письменника;

12 квітня – презентація книги Олександра Жаркова «Відкрий своє призначення»;

13 квітня – «Душа людства у творах Ле Клезіо», книжкова виставка;

до 15 квітня – «Серж Лифар», книжкова виставка;

до 23 квітня – «Чи бути здоровим – вирішуєш ти!», книжкова виставка;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі з психологинею Юлією Фоміних;

щочетверга – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

7 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

7 квітня – стрим-бесіда «Здоров’я – найцінніше: обираємо життя!» з кандидатом медичних наук, лікарем-експертом громадського здоров’я Отто Стойкою (на сторінці бібліотеки у Facebook);

8 квітня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості чинним військовим, ветеранам, членам їхніх родин і ВПО займатися мистецтвом;

9 квітня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

9 квітня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

до 10 квітня – виставка матеріалів «Проповідь Апостола Андрія» до 220-річчя від дня народження українського живописця, літографа Платона Бориспольця;

10 квітня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

10–20 квітня – книжкова виставка «Натхнення та креативність: День мистецтва в нашому житті», до Всесвітнього дня мистецтва;

10–20 квітня – «Україна – держава з багатовіковою історією та культурою», до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць;

10–30 квітня – виставка-попередження «Зелена планета: єдність заради довкілля», до Дня довкілля та Міжнародного дня Матері-Землі;

11 квітня – заняття з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень»;

12–25 квітня – виставка матеріалів «Естетика графіки Хвостенка-Хвостова: Відображення світу в лініях»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

7–13 квітня – виставка живопису Миколи Кутняхова;

8 квітня – онлайн-зустріч у межах проєкту «Приміряльня професій: кар’єрний радник». Анна Чудовська – менеджерка соціальних проєктів Міжнародного благодійного фонду «Карітас України»;

9 квітня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

11 квітня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Індивідуальні та групові зустрічі з психологинею Ксенією Мінаєвою.

8 квітня – історичний екскурс до Міжнародного дня ромів «Мандрівний народ»;

10 квітня – бібліомандрівка для маленьких читачів «Подорож до зірок»;

12 квітня – майстер-клас «Великодня листівка».

7 квітня – огляд-обговорення роману І. Нечуя-Левицького «Іван Виговський», у межах розмовного клубу-практикуму української мови «Українська на щодень»;

9 квітня – майстер-клас «Музиканти повітря» з вихованцями Центру соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями (до Дня «Намалюй пташку»).

11 квітня – гурток «АртОціум»: родинна майстерка «Великодні птасі» (для дітей);

12 квітня – засідання «Книжкового клубу поряд із домом»: обговорення роману Дмитра Скочка «Сміття».

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