У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку

Патрульна поліція Києва радить у разі виявлення підозрілих предметів не панікувати і одразу телефонувати на лінію 112

Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112

У Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як повідомили патрульні, жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Патрульні огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Небезпечна знахідка лежала у торішньому листі фото: патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва нагадала алгоритм дій у разі виявлення небезпечного предмету:

зберігати спокій;

повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;

негайно повідомити про вибухівку спецслужби;

у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;

очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва 5 лютого жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату.

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