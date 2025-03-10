У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку
Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112
У Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.
Як повідомили патрульні, жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.
Патрульні огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.
Патрульна поліція Києва нагадала алгоритм дій у разі виявлення небезпечного предмету:
- зберігати спокій;
- повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
- негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
- у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва 5 лютого жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату.
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