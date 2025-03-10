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У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві жінка прибирала листя і виявила смертельно небезпечну знахідку
Патрульна поліція Києва радить у разі виявлення підозрілих предметів не панікувати і одразу телефонувати на лінію 112
фото: depositphotos.com

Жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112

У Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва

Як повідомили патрульні, жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Патрульні огородили місце події та викликали слідчих й вибухотехніків.

Небезпечна знахідка лежала у торішньому листі
Небезпечна знахідка лежала у торішньому листі
фото: патрульна поліція Києва

Патрульна поліція Києва нагадала алгоритм дій у разі виявлення небезпечного предмету:

  • зберігати спокій;
  • повідомити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;
  • позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка;
  • негайно повідомити про вибухівку спецслужби;
  • у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати його положення;
  • очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва 5 лютого жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату. 

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України, наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

До слова, поліцейські за 11 місяців 2024 року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський. 

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Теги: Київ граната

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