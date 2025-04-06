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​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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​У будівлі канадського парламенту забарикадувався чоловік: поліція веде переговори
Територію будівлі оточили правоохоронці
фото з відкритих джерел

Правоохоронні органи продовжують вести переговори з чоловіком, який забарикадувався

Канадський парламент в Оттаві був заблокований після того, як чоловік забарикадувався в східному крилі будівлі, де розташовані парламентські офіси. Поліція оточила територію та веде переговори з чоловіком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Служба парламентської охорони видала термінове попередження, закликаючи всіх, хто знаходиться в східному крилі, сховатися в найближчій кімнаті, зачинити та замкнути двері, а також залишатися в укритті. Осіб поза зоною інциденту попросили триматися подалі від цієї території. 

Поліція Оттави підтвердила, що інцидент розпочався близько 15:00 за місцевим часом. Вони повідомили, що чоловік забарикадувався в районі східного крила, і закликали громадськість уникати цієї зони. На даний момент про постраждалих не повідомляється. ​

На місці події присутня значна кількість поліцейських, і велика частина вулиці Веллінгтон, яка проходить перед Парламентським пагорбом, була перекрита. Зазначимо, що парламент не засідає через проведення національної виборчої кампанії. ​

Правоохоронні органи продовжують вести переговори з чоловіком, який забарикадувався. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться 28 квітня. 

«Я щойно попросив генерал-губернатора (Канади Мері Саймон – «Главком») розпустити парламент і призначити вибори на 28 квітня. Вона погодилася», – заявив Карні.

Прем'єр-міністр пояснив, що рішення про проведення дострокових виборів продиктоване необхідністю у найкоротші терміни виправити проблеми в економіці країни та відреагувати на тарифну політику американської адміністрації. Для цього йому та його уряду потрібна «сильна підтримка» населення, додав Карні.

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Теги: Канада поліція парламент переговори

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