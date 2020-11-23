На Одещині вінничанин ліг під колеса вантажного потягу

Триває слідство...

У Овідіопольському районі Одещини сталася трагедія. 22 листопада 53-річний вінничанин загинув під колесами вантажного потяга поблизу станції «Сухий лиман». На колії чоловік ліг самостійно.

За попередньою інформацією, під час наближення потягу чоловік лежав на залізничних коліях та не реагував на його сигнали. Машиніст застосував екстрене гальмування, проте це не допомогло уникнути трагедії.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлене на судово-медичну експертизу. Обставини та причини події встановлюються, триває слідство.

Джерело: Vinbazar