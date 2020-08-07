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    Столичні копи врятували дівчину, яка транслювала спробу самогубства у соцмережі

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    Один із рятівників дівчини - Столичні копи врятували дівчину, яка транслювала спробу самогубства у соцмережі
    Один із рятівників дівчини
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Дівчина була з явними ознаками алкогольного сп’яніння

    Днями на службу 102 зателефонувала небайдужа киянка та повідомила, що молода дівчина в одній із соціальних мереж у прямому ефірі говорить, що вчинить самогубство.

    Заявниця розповіла патрульним, де, судячи з відео, може бути дівчина. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Поліцейські обстежили прибережну територію Кирилівського озера та в очереті виявили напівпритомну дівчину із саморобною петлею з електричного дроту.

    Заступник командира роти Оболонського району Олександр Ясура та його напарник, лейтенант поліції Роман Черниш, звільнили шию дівчини від зашморгу та привели до тями.

    Громадянка була з явними ознаками алкогольного сп’яніння, поводила себе агресивно та зухвало, жодним чином не реагуючи на слова поліцейських.

    Інспекторам вдалося заспокоїли 24-річну дівчину, після чого її передали медикам.

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    Столичні копи врятували дівчину, яка транслювала спробу самогубства у соцмережі
    Столичні копи врятували дівчину, яка транслювала спробу самогубства у соцмережі

    До слова, навесні цього року киянин намагався покінчити життя, зістрибнувши з мосту на станції метро «Дніпро» на проїжджу частину. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронця та чергової по станції чоловіка вдалось врятувати. 

    Національна поліція України Київ самогубство жінка
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