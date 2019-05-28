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    Легендарний олімпійський рекордсмен розповів про бажання покінчити життя самогубством

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    Майкл Фелпс - Легендарний олімпійський рекордсмен розповів про бажання покінчити життя самогубством
    Майкл Фелпс
    AOL

    23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс пережив важку депресію

    Легендарний американський 23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс розповів про боротьбу з важкою депресією.

    «Я страждав через депресію і навіть думав, чи хочу далі жити. І коли я дійшов до цього, я звернувся за допомогою до кваліфікованого фахівця. Це врятувало мені життя. Не можна чекати, коли проблема дійде такого стану», - написав Фелпс в Твіттері.

    Фелпс – абсолютний рекордсмен в історії спорту за кількістю олімпійських медалей – 28 (23 золотих, 3 стрібних та 2 бронзові).

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