Легендарний олімпійський рекордсмен розповів про бажання покінчити життя самогубством



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Майкл Фелпс AOL

23-разовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс пережив важку депресію

Легендарний американський 23-разовий олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс розповів про боротьбу з важкою депресією.

«Я страждав через депресію і навіть думав, чи хочу далі жити. І коли я дійшов до цього, я звернувся за допомогою до кваліфікованого фахівця. Це врятувало мені життя. Не можна чекати, коли проблема дійде такого стану», - написав Фелпс в Твіттері.

Фелпс – абсолютний рекордсмен в історії спорту за кількістю олімпійських медалей – 28 (23 золотих, 3 стрібних та 2 бронзові).