У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на залізничні колії (фото)



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Бездиханне тіло було виявлено на залізничній колії

Тіло 28-річного хлопця виявили машиністи потягу

У ніч на понеділок, 30 вересня, поблизу станції метро «Берестейська» на залізничній колії було виявлено тіло молодого чоловіка.

Бездиханне тіло виявили машиністи близько опівночі. Про це повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

«Між станцією метро «Берестейська» та парком «Нивки» є залізничні колії. Саме тут близько 00:00 машиністи побачили бездиханне тіло 28-річного хлопця. Схоже, що він впав (стрибнув) зі шляхопроводу, що на проспекті Перемоги», - йдеться в повідомленні.

Особу хлопця було встановлено одразу, оскільки при ньому було знайдено військовий квиток.

Деталі події на місці встановлює слідчо-оперативна група.