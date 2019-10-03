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    У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець

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    Трагедія сталася у будинку на вулиці Новопольовій - У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець
    Трагедія сталася у будинку на вулиці Новопольовій
    Фото: Інформатор

    Хлопець залишив передсмертну записку

    У четвер, 3 жовтня, рано-вранці на вулиці Новопольовій, 97А у Києві сталася трагедія: між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця. Коли прибули лікарі, то їм залишалося лише констатувати смерть.

    Виклик на лінію «102» надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували правоохоронці, 21-річний хлопець проживав у цьому будинку. Ще вночі він поспілкувався з батьками, а після цього пішов з квартири. Вранці, коли батько вийшов покурити, то виявив сина повішеним. Чоловік викликав екстрені служби.

    При огляді тіла було знайдено передсмертну записку. Що саме було в ній написано, з'ясувати не вдалося.

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    У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець
    У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець
    У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець
    У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

    Київ смерть самогубство поліція кияни чоловік
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