У під’їзді будинку в Києві повісився хлопець



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Трагедія сталася у будинку на вулиці Новопольовій Фото: Інформатор

Хлопець залишив передсмертну записку

У четвер, 3 жовтня, рано-вранці на вулиці Новопольовій, 97А у Києві сталася трагедія: між шостим і сьомим поверхами знайшли повішеного хлопця. Коли прибули лікарі, то їм залишалося лише констатувати смерть.

Виклик на лінію «102» надійшов близько 06:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, 21-річний хлопець проживав у цьому будинку. Ще вночі він поспілкувався з батьками, а після цього пішов з квартири. Вранці, коли батько вийшов покурити, то виявив сина повішеним. Чоловік викликав екстрені служби.

При огляді тіла було знайдено передсмертну записку. Що саме було в ній написано, з'ясувати не вдалося.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.