Трасу Київ-Одеса перекрили: горить вантажівка
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Розсилка
Автівка загорілась у русі
На 72 км автодороги Київ – Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка.
Автівка загорілась у русі, повідомляє Патрульна поліція Київської області у Facebook.
Потерпілих немає.
На місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.
Патрульна поліція просить водіїв враховувати ситуацію та обирати безпечні шляхи об’їзду блокованої ділянки автодороги.