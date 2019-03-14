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    Новини

    Трасу Київ-Одеса перекрили: горить вантажівка

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    Трасу Київ-Одеса перекрили: горить вантажівка

    Автівка загорілась у русі

    На 72 км автодороги Київ – Одеса блоковано рух в напрямку Києва внаслідок того, що в реальному часі відбувається пожежа: горить вантажівка.

    Автівка загорілась у русі, повідомляє Патрульна поліція Київської області у Facebook. 

    Потерпілих немає.

    На місці працює екіпаж поліції та дві бригади пожежно-рятувальної служби.

    Патрульна поліція просить водіїв враховувати ситуацію та обирати безпечні шляхи об’їзду блокованої ділянки автодороги. 

    Київ Одеса поліція
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