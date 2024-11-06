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Уряд зменшив для молоді перший внесок за програмою «єОселя»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уряд зменшив для молоді перший внесок за програмою «єОселя»
Програма повинна позитивно позначатись на будівельній галузі, заявили у міністерстві
фото з відкритих джерел

Урядовці очікують, що кількість молоді серед учасників програми зросте

В рамках програми «єОселя» українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла, тоді як раніше він складав 20%. Про це повідомляють у Міністерстві економіки. 

«Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла», – приводить Мінекономіки заяву першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко.

За словами державної діячки, до сьогоднішнього дня частка молодих людей серед учасників програми була досить малою – лише 9%. Загалом у цій категорії було отримано 1 115 кредитів.

Урядовці очікують, що кількість молоді серед учасників програми зросте. Зазначимо, що її розглядають саме у якості механізму, який буде стимулювати молодих людей залишатись в країні. Окрім того, програма повинна позитивно позначатись на будівельній галузі. 

Нагадаємо, українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Раніше за єОселею там можна було придбати житло, яке не старше 3 років, що значно обмежувало варіанти для вимушених переселенців.

Раніше повідомлялося, що за неповні два роки роботи програми пільгового кредитування «єОселя» було видано 11 тис. кредитів на суму понад 17,6 млрд грн. При цьому майже половина пільгових іпотек були видані саме цьогоріч.

Найбільшим попитом серед позичальників користується нерухомість на вторинному ринку. 4 840 кредитів або 43% від їх загальної кількості було видані за перше півріччя 2024 року.  Найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримують науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги: 1,43 млн грн.

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Теги: Мінекономіки українці житло самоврядування

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