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У Києві суттєво зросла вартість оренди житла

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Києві суттєво зросла вартість оренди житла
Оренда житла у Києві стала дорожче
фото з відкритих джерел

За 2024 рік оренда житла в столиці здорожчала на понад 6300 грн

За останні 6 місяців вартість оренди квартир у Києві різко зросла. Здорожчання склало понад 8000 грн – із середніх 15 979 до 24 000 грн, або одразу 50,2% (враховується вартість всього житла на ринку, без урахування кількості кімнат). Про це повідомляє M2bomber.

За даними порталу, за рік оренда житла в столиці здорожчала на понад 6300 грн, або 36,02%. А ось за місяць оренда подешевшала. Втім практично непомітно – на 292 грн, або 1,2%.

Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
фото: M2bomber

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві

Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
фото: M2bomber

За даними аналітиків, 1-кімнатні квартири в Києві найчастіше здають по 19 000 грн – 8,5% оголошень. Також часто трапляється ціна 14 000 – 7,3%.

Ціна оренди 3-кімнатних квартир

3-кімнатні квартири у столиці найчастіше здають по 26 000 грн – таких оголошень налічується 7,8%. Також часто трапляються ціни 40 000 та 58 000 грн – по 6,3%.

Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
Власники квартир у Києві суттєво переписали ціни на оренду
фото: M2bomber

Загалом, за даними аналітиків, у районах столиці оренда квартир коштує від середніх 12 500 до 35 000 грн. Тобто різниця між найдорожчим і найдешевшим становить 22 500 грн – цілу квартиру в одному з недешевих районів.

Найнижчі ціни зафіксовано в Деснянському районі – у середньому 12 500 грн. А також:

  • Святошинському – 14 000 грн;
  • Дарницькому – 16 000 грн;
  • Оболонському – 17 000 грн;
  • Дніпровському – 17 750 грн;
  • Солом'янському – 19 000 грн.

Найдорожче винаймати квартиру в Шевченківському районі – у середньому 35 000 грн. А крім того:

  • Печерському – 28 950 грн;
  • Подільському – 28 000 грн;
  • Голосіївському – 25 000 грн.

Нагадаємо, що орендні ставки на житло в столиці за рік зросли у півтора рази і продовжують повзти вгору. У листопаді Києву вдалось знову завоювати лідерство за цінами на оренду, обігнавши Львів. Станом на початок листопада 2024 року оренда квартир у Києві далі дорожчає.

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Теги: Київ житло оренда

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