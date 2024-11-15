У Маріуполі окупанти продають квартири в новобудовах: ціна місцевим не по кишені

Забудовники розраховують, що житло купуватимуть росіяни

У Маріуполі окупанти продають квартири за майже 10 млн рублів (приблизно $104,2 тис). Про це повідомляють у телеграм-каналі Маріупольської міської ради.

В органі місцевого самоврядування кажуть, що окупанти звели два іпотечних будинки по бульвару Хмельницького, у Приморському районі Маріуполя. Тепер квартири виставили на продаж. Ціна обурила місцевих жителів.

«Ціна двокімнатної квартири, площею 62 «квадрати», складає 9,8 млн рублів. Звичайно, що у місцевих жителів таких коштів й близько немає. Тож забудовники розраховують на росіян», – йдеться у повідомленні.

Розпочали продавати квартири й у новобудові, яку звели на місці зруйнованого «Будинку з годинником». Там за однокімнатну квартиру доведеться викласти понад 8 млн рублів (в межах $ 83,4 тис). І це без ремонту всередині. Тобто покупець отримує голі стіни за таку вартість.

«А ось маріупольці в цей час залишаються ні з чим! Людям не видають обіцяне компенсаційне житло, вони змушені винаймати квартири або жити у знайомих та родичів. При цьому, загарбники змінили юридичні адреси, тож містян просто «кинули». Неодноразові акції та звернення до псевдовлади й диктатора Путіна ні до чого не призвели», – зазначають у міськраді.

Нагадаємо, що поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян. Радник мера Маріуполя повідомив, що пролунало щонайменше чотири вибухи поблизу Маріуполя. Згодом було зафіксовано пожежу в районі аеропорту.