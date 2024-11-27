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Мінцифри створить е-систему «Наш дім» для управління багатоквартирними будинками

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мінцифри створить е-систему «Наш дім» для управління багатоквартирними будинками
У Міністерстві пояснили, що раніше в Україні не було інструмента, який би зберігав повну інформацію про багатоквартирні будинки та документацію в захищеному вигляді
фото: sykhiv.media

Систему «Наш Дім» запустять протягом двох років

В Україні запустять електронну систему «Наш Дім», де власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також зможуть брати участь у зборах і голосуваннях онлайн. Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Систему «Наш Дім» планують запустити протягом двох років. Там буде зібрана вся інформація про багатоквартирні будинки та діяльність ОСББ

«Власники квартир матимуть актуальну інформацію про своє житло, а також братимуть участь у зборах і голосуваннях онлайн. А ОСББ та управителі зберігатимуть рішення й документи про будинок у захищених цифрових сховищах. А ще звітуватимуть про свою роботу на сайті», – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві пояснили, що раніше в Україні не було інструмента, який би зберігав повну інформацію про багатоквартирні будинки та документацію в захищеному вигляді. Система «Наш Дім» має цифровізувати процес управління будинками та зробити його зручнішим і прозорішим. 

Крім того, таким чином держава отримає дієвий інструмент для збору аналітики щодо багатоквартирних будинків, щоб ухвалювати ефективні рішення у формуванні житлової політики. 

Нагадаємо, в рамках програми «єОселя» українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку з початковим внеском від 10% вартості житла, тоді як раніше він складав 20%. Про це повідомляють у Міністерстві економіки. 

«Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок – від 10% від вартості житла», – приводить Мінекономіки заяву першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко.

За словами державної діячки, до сьогоднішнього дня частка молодих людей серед учасників програми була досить малою – лише 9%. Загалом у цій категорії було отримано 1 115 кредитів.

Також українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки, дали можливість купувати житло за програмою єОселя, вік якого до 10 років. Це стосуються житла, яке розташоване у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. 

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Теги: ОСББ документи держава житло будинок квартира

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Мінцифри створить е-систему «Наш дім» для управління багатоквартирними будинками
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