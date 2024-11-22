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Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Канадці вважають власний будинок «розкішшю»: дані опитування
Ціни на житло у Канаді є надто високими для населення
фото із відкритих джерел

84% канадців не можуть дозволити собі власне житло 

Ситуація на ринку житла в Канаді настільки плачевна, що більшість людей тепер вважають володіння власним будинком розкішшю. Про це пише видання Torontovka.

84% опитаних організацією Habitat for Humanity погодилися з думкою національної організації щодо доступного житла про те, що купівля будинку «відчується як розкіш», тоді як 88% орендарів заявили, що, на їхню думку, володіння житлом «стало недосяжним».

Опитані громадяни Канади стурбовані тим, що відсутність доступного житла сприяє скороченню середнього класу. Ця думка не обмежується однією конкретною групою: 82% представників покоління бебі-бумерів, 86% представників покоління X, 87% представників покоління мілініалів та 84% представників покоління Z згодні з тим, що купівля будинку – це розкіш.

Книга «Покоління» американських вчених Нейла Хоува (Neil Howe) та Вільяма Штрауса вийшла у 1991 році. Її основна теорія полягає у тому, що кожні 20-25 років у світі відбувається зміна поколінь. Людей всередині одного покоління об'єднують спільні цінності, особливості поведінки й звички. «Бебі-бумери» (приблизно 1945–1963 року народження), «покоління X» (приблизно 1961–1981 року народження), «покоління Y або міленіали»(приблизно 1982–2004 року народження), «покоління Z» (приблизні роки народження з 2005 і дотепер).

82% людей стурбовані тим, що недоступність житла у поєднанні з високими цінами на нього негативно позначаються на їхньому психічному здоров'ї та добробуті. 78% заявили, що неможливість купити житло посилює розрив у рівні добробуту, а 66% представників покоління Z замислювалися про те, щоб відкласти створення сім'ї через відсутність житла.

«Канадці посилають чіткий сигнал: житлова криза більше не стосується тільки житла», – заявив Педро Барата, виконавчий директор Habitat for Humanity Canada. Це особливо очевидно для молодих канадців, які переосмислюють або відкладають важливі життєві рішення до того моменту, коли вони зможуть стати власниками житла. Це свідчить про глибокий і довгостроковий вплив на майбутні покоління та суспільство загалом».

За даними National Bank of Canada, середня ціна на житло в 10 найбільших містах Канади в третьому кварталі склала $795 540, при цьому виплати по іпотеці з'їдають 56,6% доходу при початковому внеску приблизно в 7%.

До слова, намагаючись обмежити імміграцію, Канада оновила політику видачі віз, відмовившись від безумовних 10-річних багаторазових документів. Згідно з новими правилами, співробітники імміграційної служби отримали більше повноважень при визначенні типу та терміну дії візи, що видається. А це означає, що у туриста немає впевненості, що він отримає довгострокову візу.

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Теги: соцопитування Канада криза розкіш житло будинок Педро

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