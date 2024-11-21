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Ціни на нафту підскочили після нещодавніх атак Росії та України – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ціни на нафту підскочили після нещодавніх атак Росії та України – Reuters
Ф'ючерси на нафту марки Brent та West Texas Intermediate зросли на понад 2%
фото з відкритих джерел

Зростання ціни на нафту пов'язано з побоюванням через ескалацію війни

Нафта подорожчала більш ніж на 1% після того, як Росія і Україна запустили ракети одна проти одної. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Україна запустила британські крилаті ракети Storm Shadow по території Російської Федерації через день після того, як Збройні сили вдарили американськими ракетами Atacms.

Як пише агентство, здорожчання нафти викликане побоюванням через ескалацію війни. Зокрема, вчора Україна завдала удару по командному пункту росіян у Курській області. Натомість Росія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету.

Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,48 або на 2,03%, до $74,29 за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на $1,53, або 2,23%, до $70,28 за барель.

«Що стосується нафти, ризик полягає в тому, що Україна націлиться на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як інший ризик полягає в невизначеності щодо того, як Росія відреагує на ці атаки», – кажуть аналітики фінансової групи ING.

Як повідомлялося, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники. Згодом Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії.

Раніше New York Times писала, що президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. Помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

До слова, міжнародна правозахисна організація Amnesty International розкритикувала рішення президента США Джо Байдена передати Україні протипіхотні міни, щоб протистояти російській армії на Сході.

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Теги: війна нафта ракета обстріл ціни

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