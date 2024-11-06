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Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі
Прокуратура вимагає повернути приміщення до комунальної власності Києва
фото: пресслужба прокуратури

Власницею приміщень є мешканка Київської області

Київська міська прокуратура вимагає повернути у власність міста приміщення на Подолі, які були незаконно передані в приватну власність за підробленими документами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури 

Подільська окружна прокуратура через суд вимагає повернути територіальній громаді Києва приміщення на вулиці Нижній Вал, 23, вартістю понад 5 млн грн,  які незаконно перейшли у приватну власність за підробленими документами.

Зазначається, що в 2010 році, на підставі підроблених документів, Брянківський міський суд Луганської області визнав право власності на одне з приміщень цього будинку за приватним підприємством. Однак це рішення скасували через подання неправдивих відомостей та документів, на основі яких воно було прийняте.

Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі фото 1

Попри скасування рішення, у грудні 2013 року державний реєстратор зареєстрував право власності на нежилі підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м на вулиці Нижній Вал, 23 у Подільському районі Києва за цим підприємством. З того часу ці приміщення неодноразово перепродавались. На сьогодні власницею приміщень є мешканка Київської області.

Прокуратура вимагає повернути приміщення до комунальної власності Києва.

Раніше повідомлялося, що суд повернув у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом у Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі випадки незаконного заволодіння військовими об’єктами та землями оборони є непоодинокими.

Теги: прокуратура нерухомість будівництво Київ

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