Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Києва приміщення на Подолі

Власницею приміщень є мешканка Київської області

Київська міська прокуратура вимагає повернути у власність міста приміщення на Подолі, які були незаконно передані в приватну власність за підробленими документами. Про це повідомляє пресслужба прокуратури

Подільська окружна прокуратура через суд вимагає повернути територіальній громаді Києва приміщення на вулиці Нижній Вал, 23, вартістю понад 5 млн грн, які незаконно перейшли у приватну власність за підробленими документами.

Зазначається, що в 2010 році, на підставі підроблених документів, Брянківський міський суд Луганської області визнав право власності на одне з приміщень цього будинку за приватним підприємством. Однак це рішення скасували через подання неправдивих відомостей та документів, на основі яких воно було прийняте.

Попри скасування рішення, у грудні 2013 року державний реєстратор зареєстрував право власності на нежилі підвальні приміщення загальною площею 186,2 кв.м на вулиці Нижній Вал, 23 у Подільському районі Києва за цим підприємством. З того часу ці приміщення неодноразово перепродавались. На сьогодні власницею приміщень є мешканка Київської області.

Прокуратура вимагає повернути приміщення до комунальної власності Києва.

Раніше повідомлялося, що суд повернув у власність держави земельну ділянку з майновим комплексом у Дарницькому районі Києва вартістю понад 300 млн грн. Головне управління земель оборони та фондів Міноборони наголошує, що такі випадки незаконного заволодіння військовими об’єктами та землями оборони є непоодинокими.