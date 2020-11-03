Tesla оштрафували на €12 млн через неправильну утилізацію батарейок

Виробник мав звернутися до спеціального підрядника, який здійснює утилізацію елементів живлення в промислових масштабах.

Виробник електрокарів заперечує свою провину і пов'язує великий штраф з «адміністративними формальностями»

Будівництво Tesla Gigafactory 4 в околицях Берліна тісно пов’язане зі всілякими штрафами та невдоволенням населення. Історія отримала продовження. Цього разу виробника електрокарів звинуватили в порушенні правил утилізації акумуляторних батарей і зобов’язали заплатити штраф у розмірі 12 мільйонів євро.

Згідно з німецьким законодавством, відпрацьовані акумулятори необхідно утилізувати безпечним для навколишнього середовища способом. Іншими словами, виробник мав звернутися до спеціального підрядника, який здійснює утилізацію елементів живлення в промислових масштабах.

У Німеччині працює лише одне таке підприємство – Redux

На сьогодні на території Німеччини працює лише одне таке підприємство – Redux. Дізнатися про те, що Tesla не зверталася до нього, було не складно.

Скаргу на Тесла подало Федеральне міністерство навколишнього середовища Німеччини, яке і звинуватило її в неправильній утилізації. Tesla відзвітувала про штраф комісії з цінних паперів і бірж США. У компанії всі звинувачення заперечують, аргументуючи тим, що і так утилізують усі акумулятори. Сам штраф автовиробник відносить до «адміністративної формальності», мовляв, справа не в батареях.

Завод Tesla в німецькому Грюнхайді все ще перебуває в процесі будівництва. Роботи планують завершити до кінця 2021 року. На заводі складатимуть електромобілі Model 3 і Model Y.

Нагадаємо, що Київ планує побудувати завод для утилізації відпрацьованих батарейок.