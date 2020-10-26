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    У «Борисполі» чоловік ледь не помер на лінії паспортного контролю

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    Прикордонники надали чоловіку першу допомогу до прибуття медиків - У «Борисполі» чоловік ледь не помер на лінії паспортного контролю
    Прикордонники надали чоловіку першу допомогу до прибуття медиків
    Фото: Держприкордонслужба

    У 31-річного громадянина України в аеропорту стався приступ епілепсії

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники врятували життя пасажиру, який втратив свідомість на лінії паспортного контролю.

    Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

    Чоловік прямував до кабіни паспортного контролю в пункті пропуску «Бориспіль», як раптово йому стало зле.

    Прикордонники, які саме несли службу в пункті пропуску, миттєво зреагували. Поки один надавав першу медичну допомогу, другий викликав медиків, які чергують в аеропорту.

    Прикордонникам вдалось привести чоловіка до тями та контролювали його стан до прибуття медиків, які й надали йому фахову допомогу.

    Як згодом з’ясувалося, у нашого 31-річного співвітчизника був приступ епілепсії. 

    Це вже не перше врятоване життя пасажирів прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Навесні прикордонники цього підрозділу врятували іноземця в цьому ж аеропорту. Зокрема, військовослужбовці виявили непритомного чоловіка на лавці в залі очікування та, упевнившись, що в нього є дихальна прохідність та немає кровотечі, зробили непрямий масаж серця. В результаті їм вдалося запустити серце чоловіка, який на той момент вже перестав дихати.

    прикордонники Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль
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