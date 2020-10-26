У «Борисполі» чоловік ледь не помер на лінії паспортного контролю



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Прикордонники надали чоловіку першу допомогу до прибуття медиків Фото: Держприкордонслужба

У 31-річного громадянина України в аеропорту стався приступ епілепсії

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники врятували життя пасажиру, який втратив свідомість на лінії паспортного контролю.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Чоловік прямував до кабіни паспортного контролю в пункті пропуску «Бориспіль», як раптово йому стало зле.

Прикордонники, які саме несли службу в пункті пропуску, миттєво зреагували. Поки один надавав першу медичну допомогу, другий викликав медиків, які чергують в аеропорту.

Прикордонникам вдалось привести чоловіка до тями та контролювали його стан до прибуття медиків, які й надали йому фахову допомогу.

Як згодом з’ясувалося, у нашого 31-річного співвітчизника був приступ епілепсії.

Це вже не перше врятоване життя пасажирів прикордонниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Навесні прикордонники цього підрозділу врятували іноземця в цьому ж аеропорту. Зокрема, військовослужбовці виявили непритомного чоловіка на лавці в залі очікування та, упевнившись, що в нього є дихальна прохідність та немає кровотечі, зробили непрямий масаж серця. В результаті їм вдалося запустити серце чоловіка, який на той момент вже перестав дихати.