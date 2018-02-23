У «Борисполі» відсторонили працівників, які могли копирсатись у речах пасажирів
- Сьогодні, 14:59
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Шість працівників притягнуті до дисциплінарної відповідальності
Працівників міжнародного аеропорту «Бориспіль», які, ймовірно, порпалися у речах пасажирів, відсторонили від виконання обов’язків. Про це інформує «Громадське радіо» з посиланням на начальницю відділу запобігання корупції та внутрішніх розслідувань аеропорту Марину Фастовець.
«Шість працівників притягнуті до дисциплінарної відповідальності та відсторонені від виконання службових обов’язків наразі», — зазначила Фастовець.
Після публікації відео, яке начебто зафіксувало, як працівники камери прийому та здачі вторинного багажу порпаються у валізах пасажирів, аеропорт провів службове розслідування.
«За висновками службового розслідування даних осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді доган. Матеріали направлено у правоохоронні органи для розгляду питання щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності», — розповіла Фастовець.
Вона зазначила, що аеропорт не може звільнити співробітників без рішення суду. «Щодо крадіжки — ми такі гучні заяви робити не можемо та й не маємо права. Цей висновок можуть надати лише правоохоронні органи, які зараз досить активно займаються кримінальним провадженням», — сказала співробітниця аеропорту. Вона пояснила, що працівникам категорично заборонений фізичний контакт зі знайденими речами.
Співробітники можуть оглядати речі пасажирів лише під час надходження до кімнати знахідок для детального опису.