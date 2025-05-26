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Україна вичерпала запаси ракет для Samp/T – Le Monde

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна вичерпала запаси ракет для Samp/T – Le Monde
Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T
фото: Міноборони Франції

Ворог шукає прогалини в українській обороні, щоб вичерпати здатність України до спротиву

Збройні сили України зіштовхнулися з нестачею ракет для зенітних комплексів Samp/T. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

За даними журналістів, Україна більше не має ракет для своїх двох батарей Samp/T. Українські військові також не отримали «жодної ракети за півтора року» для зенітної системи малої дальності Crotale.

Командир зенітно-ракетної батареї 34-річний Артем розповів журналістам, що росіяни ретельно вивчають результати кожної атаки, шукаючи прогалини в українській обороні. За його словами, вони використовують дедалі складніші траєкторії під час програмування своїх безпілотників та крилатих ракет.

«У деяких місцях вони розсіюються по небу, а потім знову групуються. Вони також використовують багато фізичних та електронних приманок. Ідея полягає в тому, щоб вичерпати наші боєприпаси та перенаситити наші можливості», – сказав він, наголосивши, що Україна «немає нічого», щоб захистити південь України від балістичних ракет.

Як відомо, російська армія модернізувала свої балістичні ракети «Іскандер-М», через що системи Patriot можуть працювати менш ефективно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розповів у комітеті із закордонних справ Сенату США ситуацію з передачею Україні систем Patriot. «Українці просили нас про системи ППО Patriot. Якщо чесно, то ми їх не маємо. Ми дуже тісно співпрацюємо з нашими союзниками в НАТО. Деякі з них мають батареї Patriot, які вони можуть передати Україні для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших міст. Ми заохочуємо їх це зробити. Співпрацюємо з ними щодо передачі цих систем», – запевнив Рубіо.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав про готовність купити у Сполучених Штатів десять систем ППО Patriot за $15 млрд. Він наголошував, що американці продають такі системи Ізраїлю.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Він запропонував європейським партнерам долучитися до її створення інвестиціями.

До слова, Міністерство оборони США завершило розробку архітектури та плану впровадження системи протиракетної оборони «Золотий купол». Нова система протиракетної оборони, що розробляється США, передбачає розгортання засобів перехоплення в космічному просторі, оснащених лазерами для знищення ядерної зброї.

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Теги: системи ППО боєприпаси

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