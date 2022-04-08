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    Події в Україні

    Бізнесмен навів артилерію ЗСУ на свій будинок, в якому оселилися рашисти

    Будинок бізнесмена після знищення російських окупантів - Бізнесмен навів артилерію ЗСУ на свій будинок, в якому оселилися рашисти
    Будинок бізнесмена після знищення російських окупантів
    фото: Андрій Ставніцер/Facebook

    Ставніцер пожертвував своїм будинком заради порятунку життів українців

    Український бізнесмен Андрій Ставніцер дав українським військовим координати свого будинку під Києвом, на подвір’ї якого російські окупанти розгорнули важку артилерію і вели звідти обстріл Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, «Торнадо-Г» та «Гради». Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно стріляти по Києву. Навіщо вони й приїхали», - розповів Ставніцер.

    Він повідомив точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню.

    «Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів», - зазначив бізнесмен.

    Андрій Олексійович Ставніцер — український підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune (спільне підприємство з американською корпорацією Cargill). Засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime.
    Народився 19 червня 1982 року в місті Тирниаузі (Кабардино-Балкарська Республіка, РФ). Школу закінчив в Одесі, навчався в Швейцарії. Франції, Великій Британії.
    Активно займається благодійністю.
    У 2021 році Ставніцер увійшов до ТОП-100 найбагатших українців за версією журналу Forbes з капіталом у $215 млн.
    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Бізнесмен навів артилерію ЗСУ на свій будинок, в якому оселилися рашисти