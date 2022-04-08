Бізнесмен навів артилерію ЗСУ на свій будинок, в якому оселилися рашисти

Ставніцер пожертвував своїм будинком заради порятунку життів українців

Український бізнесмен Андрій Ставніцер дав українським військовим координати свого будинку під Києвом, на подвір’ї якого російські окупанти розгорнули важку артилерію і вели звідти обстріл Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, «Торнадо-Г» та «Гради». Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно стріляти по Києву. Навіщо вони й приїхали», - розповів Ставніцер.

Він повідомив точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню.

«Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів», - зазначив бізнесмен.

Андрій Олексійович Ставніцер — український підприємець, співвласник і директор порту ТІС, співвласник терміналу Neptune (спільне підприємство з американською корпорацією Cargill). Засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime.

Народився 19 червня 1982 року в місті Тирниаузі (Кабардино-Балкарська Республіка, РФ). Школу закінчив в Одесі, навчався в Швейцарії. Франції, Великій Британії.

Активно займається благодійністю.

У 2021 році Ставніцер увійшов до ТОП-100 найбагатших українців за версією журналу Forbes з капіталом у $215 млн.