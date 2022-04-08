Бізнесмен навів артилерію ЗСУ на свій будинок, в якому оселилися рашисти
Ставніцер пожертвував своїм будинком заради порятунку життів українців
Український бізнесмен Андрій Ставніцер дав українським військовим координати свого будинку під Києвом, на подвір’ї якого російські окупанти розгорнули важку артилерію і вели звідти обстріл Києва. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, «Торнадо-Г» та «Гради». Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно стріляти по Києву. Навіщо вони й приїхали», - розповів Ставніцер.
Він повідомив точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню.
«Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів», - зазначив бізнесмен.