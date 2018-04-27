У боротьбі за Премію Європи Київ отримав першу нагороду

Києву ще потрібно отримати Почесний прапор та Почесну дошку

Київ отримав Європейський диплом — важливу відзнаку від Парламентської Асамблеї Ради Європи. Символічно, що це перша спроба і перша нагорода у рамках Премії Європи, за яку змагається українська столиця. Аби здобути найвищу відзнаку, місту потрібно виконати всі умови конкурсу та поетапно отримати ще дві нагороди: Почесний прапор та Почесну



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Києву ще потрібно отримати Почесний прапор та Почесну дошку

Київ отримав Європейський диплом — важливу відзнаку від Парламентської Асамблеї Ради Європи. Символічно, що це перша спроба і перша нагорода у рамках Премії Європи, за яку змагається українська столиця. Аби здобути найвищу відзнаку, місту потрібно виконати всі умови конкурсу та поетапно отримати ще дві нагороди: Почесний прапор та Почесну дошку. Про це повідомляє прес-служба Київради.

«Європейський диплом – перший, але дуже значний крок на шляху до інтеграції Києва до європейської спільноти міст та муніципалітетів. Я впевнений, що у такий спосіб ми зможемо значною мірою підвищити ефективність нашої комунікації і взаємодії з європейськими партнерами для вироблення спільних підходів до вирішення найбільш важливих питань. Маю на увазі забезпечення інструментів прямої демократії, освітніх процесів, містобудування, громадського транспорту і багатьох інших, з якими ми стикаємося кожного дня», - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Премія Європи присуджується містам і муніципалітетам, які впроваджують європейські цінності та ідеали, спрямовані на покращення добробуту та комфорту місцевих жителів. Загалом отримання європейських нагород не тільки підвищує статус міста, але й відкриває великі можливості співробітництва з міжнародними організаціями та фондами.

«Отримання Європейського диплома – це безперечно важлива подія у контексті визнання здобутків Києва на шляху вдосконалення існуючої системи взаємодії столичної влади з громадськістю, міжнародними партнерами та нашими містами-побратимами. Розбудова партнерських відносин з іншими містами та країнами у всьому різноманітті сфер спільного інтересу — від культурно-гуманітарної до соціально-економічної, завжди було нашим пріоритетом, і я радий, що наші зусилля належним чином відзначені на європейському рівні», - зазначив керівник управління з питань децентралізації, розвитку місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків Київради Юрій Павлов.

Премія Європи була заснована в 1955 році Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) в Страсбурзі для присудження містам і муніципалітетам, які приймають найбільш активну участь в просуванні європейського ідеалу. Аби отримати головну відзнаку – Премію Європи, потрібно виконати усі умови конкурсу та поетапно отримати ще три відзнаки: Європейський диплом, Почесний прапор та Почесну дошку.