У Броварах рятувальники зняли з даху близнюків та їх батька

Надзвичайна подія сталася на даху місцевої лікарні

20 лютого о 17:57 до оперативно – диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення від охорони дитячої лікарні про те, що в м.Бровари на вулиці Ярослава Мудрого на даху двохповерхової будівлі лікарні знаходиться дві дитини та чоловік, які довгий час перебувають там та не хочуть злізати. На місце виклику направлено одне



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Надзвичайна подія сталася на даху місцевої лікарні

20 лютого о 17:57 до оперативно – диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення від охорони дитячої лікарні про те, що в м.Бровари на вулиці Ярослава Мудрого на даху двохповерхової будівлі лікарні знаходиться дві дитини та чоловік, які довгий час перебувають там та не хочуть злізати.

На місце виклику направлено одне відділення та автодрабину 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що громадянин 1972 року народження заліз на дах будівлі дитячої лікарні разом з близнюками 2014 року народження. Зі слів охорони дитячої лікарні, що вже перебувала на даху, тримаючи чоловіка за руки, було встановлено, що даний чоловік з невідомих причин заліз на дах будівлі та тримавши дітей за руки ставив їх на край даху. На місце було викликано підрозділ поліції та приватну службу охорони. Швидкими та правильними діями рятувальників було встановлено автодрабину та врятовано даного лихо-батька та двох хлопчиків.

Для недопущення виникнення ще однієї небезпечної ситуації чоловіка вмовили пройти разом з дітьми до прийомного покою для обстеження дітей. При обстеженні медпрацівниками Ярославчика та Іллі було встановлено, що вони були мокрі, дуже змерзли та були голодні. Працівниками Броварської дитячої лікарні надали професійну допомогу дітлахам, а з горе-батьком працювали співробітники національної поліції.