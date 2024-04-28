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Росія заявила про атаку дронів на Брянську область

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія заявила про атаку дронів на Брянську область
фото ілюстративне

Гуернатор заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу

У ніч на 28 квітня на Брянщині у Росії лунали вибухи. Область нібито атакували безпілотники. Про це повідомляє губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За даними російських Telegram-каналів, удари безпілотниками по регіону почались ще близько 23:10 27 квітня. Повідомлялось про щонайменше 10 вибухів. Російські медіа повідомляли про нібито успішну роботу протиповітряної оборони.

Вибухи продовжились і пізніше. У ніч проти 28 квітня вибухи чули в Севському районі області. Російський чиновник поінформував про нібито відбиття повітряної атаки, та заявив про збиття чотирьох дронів літакового типу.

Губернатор Брянської області повідомив, що постраждалих внаслідок ударів безпілотників немає.

У коментарях в місцевих пабліках жителі пишуть про влучання в одну з електропідстанцій. Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня дрони СБУ влаштували «бавовну» на військовому аеродромі та двох нафтопереробних заводах (НПЗ) у Краснодарському краї РФ.

Військовий аеродром Служба безпеки атакувала спільно з Силами оборони. Зазначається, що на цьому об’єкті розміщувалися десятки військових літаків, радіолокаційних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім того, дрони СБУ вдарили по ректифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов’янського НПЗ. Це – ключові технологічні об‘єкти заводів. За даними джерела, після влучань на аеродромі та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу.

Читайте також: У Краснодарському краї РФ дрони атакували нафтопереробний завод
Теги: вибух росія

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