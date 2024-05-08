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Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німеччина 9 травня каратиме громадян за георгіївські стрічки. Росіяни в істериці
У Берліні заборонили радянську символіку
фото із відкритих джерел

Поліція Берліна заборонила російську символіку на радянських меморіалах

З нагоди вшанування закінчення Другої світової війни 8 і 9 травня поліція Берліна опублікувала правила, які стосуватимуться радянських меморіалів у місті та його найближчих околицях. Про це пише RBB24. 

Поліція Берліна заборонила демонструвати російську символіку на пам'ятних заходах, які відбудуться 8 та 9 травня з нагоди 79-ї річниці перемоги над фашизмом. Йдеться про прапори Росії, георгіївські стрічки та іншу символіку, пов'язану з вторгненням РФ в Україну.

«Правила застосовуються до радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде, а також до відповідних безпосередніх околиць у середу та четвер: забороняється вивішувати такі символи, як прапори і георгіївські стрічки, використання уніформи чи елементів уніформи та значки біля та неподалік меморіалів. Також заборонені маршові та військові пісні, а також знаки, які можуть прославляти російсько-українську війну. Це включає, наприклад, символ «Z», йдеться у публікації.

Обмеження стосуватимуться лише заходів, що відбудуться біля радянських меморіалів, також вони не поширюються на ветеранів Другої світової війни.

На заборону вже відреагували у російському посольстві у Німеччині. Там назвали це рішення «неприйнятним» і «дискримінаційним», зазначивши, що обмеження суперечать «духу повоєнного історичного примирення народів Росії та Німеччини». 

У квітні начальник Головного інспекторату поліції Молдови нагадав мешканцям та гостям республіки, що згідно з чинним законодавством країни, особи, які 9 Травня носитимуть георгіївську стрічку або знаки «Z» та «V», можуть бути оштрафовані. У Молдові заборонили носити згадану символіку у публічних місцях ще навесні 2022 року.

За виготовлення, збут, розповсюдження, публічне використання георгіївської стрічки та знаків «Z» та «V» у Молдові передбачено штраф. Для фізичних осіб він становить від 4,5 тис. до 9 тис. леїв (приблизно від $250 до $500), а також порушнику можуть загрожувати громадські роботи. Посадовим та юридичним особам доведеться заплатити від 9 тис. до 18 тис. леїв (від $500 до $1000). 

Схожі заборони існують не тільки в Німеччині та Молдові, а й у низці інших країн. Наприклад, у Литві за такі порушення передбачено штраф у розмірі від €300 до €700 для фізосіб, до €1,2 тис. для юридичних осіб. Повторні порушення спричинять штраф у розмірі до €900 для фізичних осіб та до €1,5 тис. для юридичних осіб. В Естонії штраф для фізичних осіб становитиме €1,2 тис., для юридичних осіб - €32 тис.

Спочатку символами «Z» та «V» російська армія означала військову техніку, на якій здійснювалося вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Незабаром дві латинські літери стали в РФ символами підтримки війни, саме так вони зараз сприймаються й рештою світу. У російських містах влада та прокремлівські активісти почали проводити патріотичні флешмоби та концерти з використанням «Z» та «V». Здебільшого на такі заходи зганяли бюджетників та студентів, але були також випадки використання дітей у Z-пропаганді. Георгіївську стрічку після 24 лютого 2022 року також почали активно використовувати у заходах на підтримку бойових дій в Україні. У результаті символу перемоги у Великій Вітчизняній війні вона перетворилася на символ російської агресії.

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Теги: Німеччина правила влада поліція георгіївська стрічка активісти військові штраф Друга світова війна виготовлення

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