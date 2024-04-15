У Тернополі поліція затримала чоловіка, який зберігав наркотики в іграшковому авто

Поліцейські виявили іграшковий автомобіль, всередині якого був поліетиленовий пакет з канабісом

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

В Тернополі під час патрулювання вулиць патрульні поліцейські затримали чоловіка, який в дитячій іграшці переносив наркотики. Зловмисника помітили на вулицях вночі під час комендантської години. Чоловіка правоохоронці затримали, а речовину – вилучили. Про це повідомляє патрульна поліція Тернопільської області.

Під час патрулювання Тернополя вночі увагу бійців підрозділу тактико-оперативного реагування привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години. Побачивши патрульних, громадянин почав помітно нервувати. На запитання, чи є у нього заборонені речовини – останній чіткої відповіді не надав та намагався уникнути розмови.

Під час патрулювання Тернополя вночі увагу бійців підрозділу тактико-оперативного реагування привернув чоловік, який перебував на вулиці в період дії комендантської години фото: Telegram/Патрульна поліція в Тернопільській області

«Поведінка чоловіка викликала підозру у поліцейських, тож вони вирішили провести поверхневу перевірку. Як виявилося, у чоловіка бійці ТОР виявили іграшковий автомобіль, всередині якого був поліетиленовий пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження – канабісом», – йдеться в повідомленні.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події. Слідчі вилучили пакетик з наркотиками для проведення експертизи. Правоохоронцям чоловік також не зміг пояснити, чому вирішив сховати психоактивні речовини в дитячу іграшку.

Поліцейські виявили іграшковий автомобіль, всередині якого був поліетиленовий пакет з канабісом фото: Telegram/Патрульна поліція в Тернопільській області

Зловмисника затримали. Йому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, придбання наркотичних речовин). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд визнав винною жительку селища Ратне на Волині в побитті двох поліціянтів та на два роки відправив її за ґрати.

Як повідомлялося, на Закарпатті поліція затримала зловмисника, який зі зброєю увірвався до магазину. Як зазначають правоохоронці, 14 квітня близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від 31-річної жительки міста Чоп, яка працює у місцевому магазині. Жінка заявила, що стала заручницею невідомого чоловіка, який увірвався до магазину з пістолетом та вимагав безкоштовно надати йому випивку.

Раніше у Львові чоловік посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео, яке опублікував у соцмережах. Його затримала поліція.

До слова, російський уряд приготувався підвищити з 1 червня 2024 року мінімальні роздрібні ціни на горілку, коньяк, бренді та лікеро-горілчані вироби. Це випливає із проєкту наказу міністерства фінансів РФ, який було опубліковано на порталі правової інформації.