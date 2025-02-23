Президент вручив воїнам та рідним полеглих «Золоті Зірки» Героя України

Глава держави подякував усім українським воїнам та їхнім рідним за те, що Україна живе

Володимир Зеленський передав Героям України 13 сертифікатів на квартири

Напередодні третьої річниці повномасштабного російського вторгнення президент України Володимир Зеленський зустрівся із захисниками й захисницями та рідними полеглих військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Глава держави вручив «Золоті Зірки» Героя України, відзнаки «Хрест бойових заслуг», інші державні нагороди, бойові прапори й відзнаки «За мужність та відвагу» військовим підрозділам. Володимир Зеленський також передав Героям України та рідним загиблих Героїв 13 сертифікатів на квартири.

«Маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших дітей, до кожного й кожної, хто живе й жив в Україні. І з великою повагою до всіх, хто віддав своє життя», – сказав президент.

Глава держави подякував усім українським воїнам та їхнім рідним за те, що Україна живе. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць хвилиною мовчання.

Президент вручив рідним полеглих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого державного звання удостоєні:

Лейтенант Олександр Боршуляк. Група під його керівництвом неодноразово забезпечувала проходи через мінні поля та інженерні загородження, що дало змогу захопити ворожі позиції та взяти в полон російських окупантів. У липні 2023 року підрозділ потрапив під обстріл, але попри це Олександр Боршуляк продовжив виконувати завдання. Завдяки цьому наші воїни змогли зайняти більш вигідні позиції для подальшого наступу.

Сержант Богдан Гримашевич. Під постійним артилерійським обстрілом зумів вибити ворога з позицій і просунутися на 2 км. Захопив у полон дев’ятьох російських окупантів. Під час ворожої контратаки тримав оборону й до останнього не залишав позицію, продовжував знищувати окупантів за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Молодший сержант Олег Рубан. У березні 2023 року під безперервними артилерійськими обстрілами без втрат завів свою групу на бойову позицію та ефективно організував оборону. Олег Рубан вчасно виявив приховану атаку та організував відбиття нападу, але сам загинув під час бою від кулі снайпера.

Молодший сержант Владислав Бомбела. З 2022 року виконував бойові завдання у складі групи спецпризначення. Підбив два російських літаки Су-34, а також за час оборони Авдіївки знищив кілька десятків окупантів. Надавав допомогу пораненим побратимам і організовував їх евакуацію. З квітня минулого року виконував бойові завдання поблизу Часового Яру й Торецька. Владислав Бомбела загинув 11 липня внаслідок авіаудару.

Солдат Андрій Демчик. Торік у травні під час розбудови фортифікацій на позиції через скид боєприпасу були важко поранені два українські воїни. Він надав їм допомогу та організував евакуацію. Після цього російські окупанти вдарили FPV-дроном, який залетів у яму недобудованого бліндажа, де було троє українських захисників. Андрій Демчик кинувся на дрон і закрив його своїм тілом.

Президент також вручив «Золоту Зірку» Героя України воїнам Збройних Сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби та СБУ. Цього звання удостоєні:

Молодший лейтенант Тенгіз Бердзенішвілі. У квітні 2023 року, керуючи групою спеціального призначення та мінометним розрахунком, відбив штурм позицій поблизу Авдіївки та в надзвичайно складних умовах забезпечив їх утримання. Розрахунки під його командуванням успішно знищували, зокрема, системи залпового вогню й танки біля Красногорівки та Роботиного.

Молодший сержант Федір Кіселар. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення обороняв Сумщину. Брав участь у звільненні Тростянця. У вересні 2023 року ініціював створення підрозділу БпАК для дистанційного мінування та знищення інженерних споруд. Уперше під його керівництвом мінами типу ТМ-62 дистанційно замінували 7 км дороги Бахмут – Костянтинівка. Торік у травні під час евакуації пораненого побратима зазнав важкої мінно-вибухової травми, йому ампутували ногу.

Солдат Олександр Федоровський (НГУ). На Запоріжжі та Донеччині особисто ліквідував близько 40 російських окупантів. Торік у квітні разом із командиром підрозділу не допустив прориву позицій і, ризикуючи життям, знищив ворожу штурмову групу.

Старший солдат у відставці Іван Кривальчук (ДПСУ). Очолював групу, яка виконувала бойові завдання на позиції, де велися постійні бої. Допоміг евакуювати з важливої вогневої точки поранених побратимів. Знищив кілька бойових груп і захопив ворожу рацію. Це дало змогу зорієнтуватися та вдало завершити евакуацію. Під час цього бою зазнав важкого поранення.

Капітан Карен Шахбазян (СБУ). Здійснював аеророзвідку на Донеччині та Запоріжжі. У складних бойових умовах екіпаж БпЛА знищив і пошкодив низку зенітних ракетних комплексів, зенітні ракетно-гарматні комплекси, самохідну артилерійську установку та автоматизовану станцію постановки перешкод.

Крім того, Володимир Зеленський відзначив шістьох захисників «Хрестом бойових заслуг». Нагороду отримали:

Майор Роберт Бровді. Командир 414-ї окремої бригади безпілотних систем. Започаткував мінування за допомогою октокоптерів. Під час виконання бойових завдань його підрозділи знищили та пошкодили кілька тисяч наземних цілей і дронів. Лише в січні цього року здійснили понад 16 тис. бойових вильотів та уразили понад 4,5 тис. цілей.

Майор Роберт Бровді фото: Офіс президента

Молодший сержант Кирило Война. За місяць здійснив 60 переправлень через Дніпро на Херсонському напрямку. Поблизу села Кринки на пошкодженому обстрілами човні евакуював із лівого на правий берег вісьмох поранених воїнів. Торік у квітні врятував життя трьом пораненим бійцям, маневруючи човном, який обстрілювали російські окупанти. Дістав мінно-вибухове поранення, але продовжив виконувати завдання.

Старший лейтенант Іван Козін. Очолив колону БМП, яка прорвала кілька рядів мінних полів на території РФ та знищила дві бронемашини. Це створило умови для наступу головних сил батальйону. Організував оточення ворожого гарнізону, який успішно штурмувала його рота: знищено 2 мінометні розрахунки, 15 російських військовослужбовців та ще 10 взято в полон.

Солдат Денис Решетніков. На Донецькому напрямку у лютому 2024 року знищив п’ятьох окупантів, відбив втрачену позицію та захопив у полон російського військового. У березні пострілом із «джавеліна» зупинив наступ колони. У липні поблизу Красногорівки разом із двома побратимами впродовж п’яти годин відбивав штурм, знищив чотирьох окупантів і ще трьох поранив. Під час бою Денис Решетніков зазнав поранення.

Майор Віталій Ковальчук (НГУ). Спланував близько 20 операцій із відбиття штурмових дій і 14 операцій контрнаступу на ворожі позиції. Забезпечив евакуацію 10 родин із районів обстрілів. Спланував заходи, які дали змогу гвардійцям знищити близько 15 танків противника, 15 бронемашин, 5 вантажних автомобілів та майже роту пішого десанту.

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Президент вручив бойові прапори 23-й окремій механізованій бригаді, 115-й окремій механізованій бригаді та 118-й окремій механізованій бригаді, а також відзнаку «За мужність та відвагу» 63-й окремій механізованій бригаді, 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки «Чорний ліс», 2-й Галицькій бригаді НГУ, 27-му полку НГУ та 17-му прикордонному загону імені полковника Олександра Жуковського ДПСУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, які беруть участь у курській операції, державними нагородами.