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Окупований Крим засипало снігом: села знеструмлені, дороги заблоковані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Окупований Крим засипало снігом: села знеструмлені, дороги заблоковані
На території Кримського півострова випадання снігу є досить рідкісним явищем через особливе географічне розташування та кліматичні умови
фото: скриншот відео

Сніговий шторм спричинив масові відключення електроенергії в 11 селах

У тимчасово окупованому Криму за добу в деяких районах випало 70% від місячної норми опадів. Вулиці покриті снігом. Про це стало відомо із місцевих Telegram-каналів.

Так, у Сімферополі через негоду вчора, 6 лютого, буксували автобуси і машини. Фури не могли піднятися в гору, пишуть у місцевих групах. З 6 до 9 лютого на півострові оголошено штормове попередження.

Водночас місцеві жителі, публікуючи відео у мережі, жаліються, що окупаційна влада не контролює роботу комунальників, і дороги лишаються не очищеними від снігу. 

Згодом сніговий шторм знеструмив населені пункти Єдикуйського району (Ленінського) в окупованому Криму. Масові відключення електроенергії відбулися в 11 селах.

Окупаційна прокуратура півострова стверджує, що вони стежать за відновленням електропостачання у таких населених пунктах: Полтавське (Ленінське), Мар'ївка, Марфівка, В'язникове, Глазівка, Осовини, Мисове, Азовське, Щолкіне, Юркине, Горностаївка.

Пропагандистські медіа також повідомляють про сильні снігопади в районах доріг Сонячна Долина – Прибережне, Грушівка – Судак, Білогірськ – Феодосія. «Є постраждалі від циклону, повідомляють місцеві пабліки», – йдеться в інформації агентства.

Додамо, що на території Кримського півострова випадання снігу є досить рідкісним явищем через особливе географічне розташування та кліматичні умови.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Потужний антициклон, сформований в арктичному повітрі, перемістився на північну територію Європейської Росії і охопив великі простори, зумовлюючи в Україні подальший ріст вже й так високого атмосферного тиску.

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Теги: Крим відео влада шторм Telegram Сімферополь машини дороги прокуратура відключення

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