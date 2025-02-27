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У центрі Києва ускладнено дорожній рух через прорив трубопроводу (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У центрі Києва ускладнено дорожній рух через прорив трубопроводу (фото)
У зв'язку з проривом трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Володимирської
фото: патрульна поліція Києва/Telegram

Киянам та гостям міста варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки

У центрі Києва утворилися затори через прорив трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва

Як розповіли правоохоронці, у зв'язку з проривом трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Володимирської.

«На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи», – повідомили патрульні.

Киянам та гостям міста радять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. 

Нагадаємо. сьогодні, 27 лютого, «Київтеплоенерго» відновило теплопостачання для 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Як повідомляв «Главком», пошкодження в Голосіївському районі сталось вчора, 26 лютого, на магістральному трубопроводі. На час ремонтних робіт було тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Зважаючи на погодні умови, комунальники обіцяли завершити ремонт у максимально стислі терміни. Ремонтні роботи на трубопроводі тривали менше доби і були завершені у той же день близько опівночі. 

Теги: Київ дороги ремонт аварія

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