У центрі Києва ускладнено дорожній рух через прорив трубопроводу (фото)

У зв'язку з проривом трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Володимирської

Киянам та гостям міста варто врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки

У центрі Києва утворилися затори через прорив трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Як розповіли правоохоронці, у зв'язку з проривом трубопроводу на бульварі Тараса Шевченка, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Володимирської.

«На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи», – повідомили патрульні.

Киянам та гостям міста радять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо. сьогодні, 27 лютого, «Київтеплоенерго» відновило теплопостачання для 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Як повідомляв «Главком», пошкодження в Голосіївському районі сталось вчора, 26 лютого, на магістральному трубопроводі. На час ремонтних робіт було тимчасово призупинено подачу тепла до 50 житлових будинків у Голосіївському районі. Зважаючи на погодні умови, комунальники обіцяли завершити ремонт у максимально стислі терміни. Ремонтні роботи на трубопроводі тривали менше доби і були завершені у той же день близько опівночі.