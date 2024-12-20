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На дорогах України встановлено додаткові радари TruCAM

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На дорогах України встановлено додаткові радари TruCAM
Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках
фото з відкритих джерел

Місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП

В Україні з 21 грудня збільшується кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Із 21 грудня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть на 51 новій ділянці. Прилади TruCAM використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації. Оскільки, у такий спосіб досягається більша ефективність контролю за швидкістю руху», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що місця встановлення камер визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через порушення водіями встановлених обмежень швидкості руху.

У регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській – використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.

Про використання приладів вимірювання швидкості громадян повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. У місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Загалом на дорогах України контроль за швидкісним режимом транспортних засобів з використанням приладів TruCAM здійснюватиметься на 346 ділянках автомобільних доріг. З повним списком доріг, де будуть розташовані камери, можна ознайомитись нижче.

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Ділянки автомобільних доріг на яких здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM
фото: patrolpolice.gov.ua/Патрульна поліція

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть запровадити новий дорожній знак, який позначає смугу спільного користування транспортними засобами. Його пропонують встановлювати у Львові – із такою ініціативою виступив депутат міської ради Петро Адамик. 

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Теги: автомобіль ПДР штраф Олексій Білошицький поліція

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