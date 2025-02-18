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У Болівії автобус впав з 800-метрової висоти. Відомо про понад 30 загиблих

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Болівії автобус впав з 800-метрової висоти. Відомо про понад 30 загиблих
14 людей отримали поранення, зокрема четверо дітей, повідомив співробітник місцевої лікарні
фото: reuters

Офіційні особи вважають, що аварію могло викликати перевищення швидкості, коли водій «не зміг» керувати автобусом

Понад 30 людей загинули внаслідок автобусної аварії на гірській дорозі у Болівії. Про це повідомляють BBC та Reuters.

Водій, імовірно, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб упав із висоти майже 800 метрів у південно-західному районі Йокалла, повідомив офіцер поліції.

Аварія сталася між містами Потосі та Оруро. 14 людей отримали поранення, зокрема четверо дітей, повідомив співробітник місцевої лікарні.

Місцеве агентство Unitel повідомило, що кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані. Офіційні особи вважають, що аварію могло викликати перевищення швидкості, коли водій «не зміг» керувати автобусом.

Це вже не перша масштабна ДТП у Болівії цього року. Так, у січні у місті Потос автобус Панамериканського флоту зазнав аварії в регіоні Сердас. Внаслідок аварії загинуло 19 людей. Ще дев'ятеро отримали поранення.

Панамериканський флот залишив Ла-Пас у суботу і прямував до прикордонного міста Вільясон, куди він мав прибути до полудня неділі 26 числа. Однак на дорозі він перекинувся та злетів з дороги. Згідно зі звітом поліції, двоє водіїв автопарку загинули в аварії. Головному водієві було 24 роки. 

У звіті також зазначено, що серед загиблих є: 14 жінок, 3 чоловіки, 1 дівчина та 1 хлопець. Продовжуються роботи з вилучення постраждалих. Ці автобуси зазвичай можуть перевозити до 50 пасажирів. 

До слова, близько п'ятої ранку 15 лютого автобус Київ-Кишинів потрапив у ДТП в Молдові. Внаслідок аварії постраждали 16 осіб. Про це повідомляє поліція Молдови. Відомо, що ДТП сталась на трасі R-14 у Флорештському районі поблизу села Чиріпкеу.

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Теги: дороги водій поліція автобус поранення Південна Америка ДТП

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