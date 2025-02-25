«Дорога життя»: у якому стані шлях евакуації з Покровського напрямку

Роботи з ремонту евакуаційного шляху вже розпочалися

Автошлях, який з Покровського напрямку веде до Дніпра, вже давно називають «дорогою життя», оскільки такий шлях евакуації – найшвидший. Через стан дороги медеваки та авто доводиться часто ремонтувати, але також втрачається найцінніше для пораненого – час. Про стан евакуаційного шляху розповість «Главком» із посиланням на «Суспільне. Дніпро».

За словами військовослужбовця медичної служби «УЛЬФ» Миколи, зараз на цій дорозі утворилися великі ями, через які треба пригальмовувати або об’їжджати по ґрунтовій дорозі поруч. Звичайно, такий шлях підходить лише для сухої погоди. Крім того, він каже, що через стан дороги – медеваки потрібно постійно відновлювати.

«Страждають і колеса, і ходова дуже часто потребує ремонту. Це перше, мабуть, що ламається на цих дорогах. Якась автівка працює, інші на ремонті. Ми їх по черзі ремонтуємо, аби не було такого, що всі разом не вийшли з ладу», – зазначив військовий.

Керівник служби відновлення інфраструктури області Олександр Коломійцев розповідає, що роботи з ремонту доріг поновили. На це підуть кошти, виділені на утримання доріг державного значення.

«Пріоритетом у нас йдуть дороги національні, міжнародні й регіональні. Далі ми вже працюємо на територіальних дорогах. Ці дороги були заплановані в ремонті 2022 року. Зараз ця дорога є у нас пріоритетом, й ми працюємо над ямковим ремонтом», – повідомив Коломійцев.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Буданова в інтерв'ю «Укрінформу».

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака», – сказав Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.