У будинку в центрі Києва чоловік влаштував погром і погрожував підірвати гранату (фото, відео)



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Хулігана забрали у відділення поліції Фото: Інформатор

Дебошира затримали спецпризначенці

У середу, 5 березня, ввечері стався інцидент у будинку на бульварі Лесі Українки, 28А. В один з під'їздів зайшов неадекватний чоловік і почав громити все на своєму шляху. При цьому він заявив, що у нього є граната і він збирається її підірвати.

На місце викликали патрульну поліцію, спецназ і психолога. Про це повідомляє Інформатор.

Жителі під'їзду розповіли, що все почалося близько 19:40. Чоловік певний час кружляв біля будинку, а потів ударив кілька припаркованих автомобілів і зайшов у під'їзд. Він обірвав дроти інтернету, електроенергії, ломився в квартири, обливав двері невідомою рідиною і вибивав вікна парадного.

По приїзду спецназу правоохоронці огородили частину двору. Очевидці кажуть, що спочатку в під'їзд зайшов психолог, а далі почали працювати спецпризначенці. Вони зайшли і затримали чоловіка на верхніх поверхах. Гранату у нього не знайшли.

Попередньо, затриманий родом із західних областей країни і знаходився в Києві на заробітках.

Чому він вибрав об'єктом саме цей будинок і під'їзд - невідомо. На одній з дверей він намалював серце піною для гоління, а біля входу в ще одну з квартир залишив частину дитячої ляльки.

В інциденті обійшлося без постраждалих, правоохоронці затримали хулігана.