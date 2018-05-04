  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У центрі Броварів серед білого дня скоєно розбійний напад

    Поліція розшукує зловмисників, які зі зброєю пограбували водія Toyota
    У Броварах Київської області група невідомих осіб у масках зухвало скоїла розбійний напад на водія автівки Toyota, відкрито викрала у нього велику суму готівки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Подія розгортались наступним чином. У Броварах, близько 16-ї години, біля одного з банківських
    • Сьогодні, 15:34
    • Розсилка
    Розбійний напад скоєно на бульварі Незалежності у Броварах
    Розбійний напад скоєно на бульварі Незалежності у Броварах

    Поліція розшукує зловмисників, які зі зброєю пограбували водія Toyota

    У Броварах Київської області група невідомих осіб у масках зухвало скоїла розбійний напад на водія автівки Toyota, відкрито викрала у нього велику суму готівки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Подія розгортались наступним чином. У Броварах, близько 16-ї години, біля одного з банківських відділень, водій автомобіля Mercedes скоїв зіткнення з припаркованим авто Toyota. Аби з’ясувати, що трапилось, водій Тoyota вийшов з автівки. У цей момент з іншого авто до нього підбігла невідома особа у масці, здійснила прицільний постріл з невстановленої зброї та викрала з салону сумку з грошима. У результаті чого 46-річний чоловік отримав травматичне поранення ноги», - йдеться в повідомленні.

    Неподалік знаходився правоохоронець. Аби припинити правопорушення, працівник поліції миттєво відреагував і намагався зупинити нападника. Однак поліцейський отримав тілесні ушкодження, і злодіям вдалося втекти.

    За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

    Правоохоронці проводять низку необхідних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.

    Читайте також
    кримінал Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ