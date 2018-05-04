У центрі Броварів серед білого дня скоєно розбійний напад

Поліція розшукує зловмисників, які зі зброєю пограбували водія Toyota

У Броварах Київської області група невідомих осіб у масках зухвало скоїла розбійний напад на водія автівки Toyota, відкрито викрала у нього велику суму готівки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «Подія розгортались наступним чином. У Броварах, близько 16-ї години, біля одного з банківських



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Розбійний напад скоєно на бульварі Незалежності у Броварах

Поліція розшукує зловмисників, які зі зброєю пограбували водія Toyota

У Броварах Київської області група невідомих осіб у масках зухвало скоїла розбійний напад на водія автівки Toyota, відкрито викрала у нього велику суму готівки. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Подія розгортались наступним чином. У Броварах, близько 16-ї години, біля одного з банківських відділень, водій автомобіля Mercedes скоїв зіткнення з припаркованим авто Toyota. Аби з’ясувати, що трапилось, водій Тoyota вийшов з автівки. У цей момент з іншого авто до нього підбігла невідома особа у масці, здійснила прицільний постріл з невстановленої зброї та викрала з салону сумку з грошима. У результаті чого 46-річний чоловік отримав травматичне поранення ноги», - йдеться в повідомленні.

Неподалік знаходився правоохоронець. Аби припинити правопорушення, працівник поліції миттєво відреагував і намагався зупинити нападника. Однак поліцейський отримав тілесні ушкодження, і злодіям вдалося втекти.

За даним фактом відкрито два кримінальних провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять низку необхідних оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.