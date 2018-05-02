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    У центрі Києва автомобіль пішов під землю (фото)

    Рятувальники дістали «Шевроле» з-під асфальту
    У середу, 2 травня, вранці на вул. Предславинській у Печерському районі Києва легковий автомобіль провалився під асфальт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «У Києві на Предславинській під «Шевроле» розверзлася земля (асфальт)», - йдеться в повідомленні. Діставали автомобіль із ями рятувальники КАРС «Київська служба
    • Сьогодні, 10:28
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    Рятувальники дістали автомобіль із провалля
    Фото: dtp.kiev.ua
    Рятувальники дістали автомобіль із провалля

    Рятувальники дістали «Шевроле» з-під асфальту

    У середу, 2 травня, вранці на вул. Предславинській у Печерському районі Києва легковий автомобіль провалився під асфальт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «У Києві на Предславинській під «Шевроле» розверзлася земля (асфальт)», - йдеться в повідомленні.

    Діставали автомобіль із ями рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».

    На щастя, обійшлося без постраждалих.

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    У центрі Києва автомобіль пішов під землю (фото)
    У центрі Києва автомобіль пішов під землю (фото)

    Нагадаємо, 24 квітня на Солом’янці через прорив труби з холодною водою гігантський гейзер пошкодив понад 5 автомобілів.

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