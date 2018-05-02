У центрі Києва автомобіль пішов під землю (фото)
- Сьогодні, 10:28
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Фото: dtp.kiev.ua
Рятувальники дістали автомобіль із провалля
Рятувальники дістали «Шевроле» з-під асфальту
У середу, 2 травня, вранці на вул. Предславинській у Печерському районі Києва легковий автомобіль провалився під асфальт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«У Києві на Предславинській під «Шевроле» розверзлася земля (асфальт)», - йдеться в повідомленні.
Діставали автомобіль із ями рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, 24 квітня на Солом’янці через прорив труби з холодною водою гігантський гейзер пошкодив понад 5 автомобілів.