У центрі Києва автомобіль пішов під землю (фото)

Рятувальники дістали «Шевроле» з-під асфальту

У середу, 2 травня, вранці на вул. Предславинській у Печерському районі Києва легковий автомобіль провалився під асфальт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «У Києві на Предславинській під «Шевроле» розверзлася земля (асфальт)», - йдеться в повідомленні. Діставали автомобіль із ями рятувальники КАРС «Київська служба



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua Рятувальники дістали автомобіль із провалля

Рятувальники дістали «Шевроле» з-під асфальту

У середу, 2 травня, вранці на вул. Предславинській у Печерському районі Києва легковий автомобіль провалився під асфальт. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«У Києві на Предславинській під «Шевроле» розверзлася земля (асфальт)», - йдеться в повідомленні.

Діставали автомобіль із ями рятувальники КАРС «Київська служба порятунку».

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 24 квітня на Солом’янці через прорив труби з холодною водою гігантський гейзер пошкодив понад 5 автомобілів.